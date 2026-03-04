Запретить «чужие» слова: новый закон в России вызвал волну насмешек из-за происхождения самого русского языка

В России вступил в силу закон, существенно изменяющий правила использования языка в публичном пространстве. С 1 марта названия магазинов, кафе, компаний и других заведений больше не могут быть написаны только иностранными словами. Власти заявляют, что цель нововведения — усилить роль русского языка в общественном пространстве, передает портал "Комментарии".

В России запретили иностранные слова в вывесках – языковеды напомнили, что большинство русской лексики заимствовано

Теперь все вывески, рекламные надписи и информация для клиентов должны быть на русском. Иностранные названия разрешено оставлять только в том случае, если они являются официально зарегистрированными торговыми марками или если слова уже внесены в словари.

Новые правила касаются не только вывесок на улицах. Требования распространяются на тексты внутри помещений, а также на информацию на сайтах компаний. Для застройщиков введена отдельная норма — названия жилых комплексов должны писаться исключительно кириллицей .

Однако закон сразу же вызвал активные дискуссии в обществе. Часть экспертов и пользователей социальных сетей назвали его символическим жестом, связанным с политикой изоляции. Культуролог Ян Левченко отметил, что подобные решения часто возникают в периоды, когда государство формирует образ "осажденной крепости" и стремится демонстрировать самодостаточность.

Филолог Олег Лекманов в комментариях отмечает, что любой живой язык развивается естественно и не нуждается в административной защите . По его словам, в нормальном обществе слова, естественно, входят в языковую практику или постепенно исчезают без вмешательства государства.

Еще резче выразились некоторые политики и эксперты. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что закон может создать значительные затруднения для бизнеса, ведь предприятиям придется менять вывески, рекламные материалы и брендированные надписи.

В то же время языковеды напоминают: идея полностью "очистить" русский язык от заимствований выглядит проблематичной с научной точки зрения. Этимологические исследования показывают, что значительная часть современной русской лексики имеет иноязычное происхождение .

В частности, анализ этимологических словарей, включая работы известного языковеда Макса Фасмера, свидетельствует: русский язык активно формировался через заимствования из разных источников. Среди них – церковнославянский, тюркские языки, немецкий, французский, английский и другие европейские языковые традиции .

Многие привычные для повседневной жизни слова также имеют иноязычное происхождение. Например, слова "автобус", "трамвай", "такси", "метро", "магазин", "офис", "интернет", "радио", "телевизор", "блог", "монитор", "джинсы" или "йогурт" — все это заимствование из других языков.





Именно поэтому новый закон стал предметом многочисленных шуток и дискуссий в социальных сетях. Пользователи иронически спрашивают, хватит ли "чисто русских" слов, чтобы заменить всю повседневную лексику , ведь значительная часть привычных понятий сформировалась именно из-за заимствования.





Лингвисты подчеркивают: активные языковые контакты и заимствования – это естественный процесс развития любого языка. Именно поэтому формируются современные словари и расширяются возможности коммуникации.

Читайте также в "Комментариях", что, если соблюдать этот закон, то российская армия должна отказаться и от использования букв V и Z.