logo
Русский Українська

BTC/USD

47092.35

ETH/USD

3540.71

LTC/USD

186.69

USD/UAH

26.97

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Школы в одной из областей переведут на дистанционное обучение: названа причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Школы в одной из областей переведут на дистанционное обучение: названа причина

В регионе вакцинировались против COVID-19 только 29% сотрудников

сегодня, 15:45
Автор:

Елизавета Черных

С понедельника, 13 сентября, ученики школ в Ивано-Франковской области будут обучаться в дистанционном формате. Изменение в образовательном процессе связаны с увеличением заболевших коронавирусом и одновременно с низким уровнем иммунизации учителей. В регионе вакцинировались против COVID-19 только 29% сотрудников. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает OBOZREVATEL со ссылкой на "Украина 24". 

Школы в одной из областей переведут на дистанционное обучение: названа причина

Дистанционное обучение - фото из открытых источников

Чиновница напомнила, что для очного формата обучения в школе, необходимо, чтобы прививку от коронавируса получили более 80% педагогов. На Прикарпатье этому требованию соответствует 15 школ, поэтому школьники смогут посещать занятия в обычном режиме. 

Несмотря на переход к дистанционному формату обучения, местные власти призывают учителей вакцинироваться против COVID-19. В противном случае, ученики продолжать обучаться онлайн. 

В издании отмечают, что требований к прививанию школьников в Украине нет, а учителя вакцинируются в добровольном порядке. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ВОЗ пришли к выводу, что окончательно искоренить коронавирус практически невозможно. директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан пояснил, проблема состоит в том, что те страны, где население меньше всего вакцинировано против коронавируса продолжают быть рассадником новых мутаций коронавируса. Медики отмечают, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально подтвержденных новых кейсов в неделю. Майк Райан отметил, что медики разных стран были уверены, что одержать победу над коронавирусом человечеству по силам, назывались сроки год-два. Вот только теперь стоит сказать, что победить вирус будет сложно, если не сказать, что практически невозможно. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://shkola.obozrevatel.com/news/v-ivano-frankovskoj-oblasti-shkolyi-perevedut-na-distantsionnoe-obuchenie-nazvana-prichina.htm?_gl=1*djz2lf*_ga*MjI3Mzk1NDQxLjE2MjA2NDQyNjY.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMTE3MzY4NC4yMjguMS4xNjMxMTc0MTMzLjA.&_ga=2.94636892.1763614
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ