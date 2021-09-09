Школы в одной из областей переведут на дистанционное обучение: названа причина

С понедельника, 13 сентября, ученики школ в Ивано-Франковской области будут обучаться в дистанционном формате. Изменение в образовательном процессе связаны с увеличением заболевших коронавирусом и одновременно с низким уровнем иммунизации учителей. В регионе вакцинировались против COVID-19 только 29% сотрудников. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает OBOZREVATEL со ссылкой на "Украина 24".

Дистанционное обучение - фото из открытых источников

Чиновница напомнила, что для очного формата обучения в школе, необходимо, чтобы прививку от коронавируса получили более 80% педагогов. На Прикарпатье этому требованию соответствует 15 школ, поэтому школьники смогут посещать занятия в обычном режиме.

Несмотря на переход к дистанционному формату обучения, местные власти призывают учителей вакцинироваться против COVID-19. В противном случае, ученики продолжать обучаться онлайн.

В издании отмечают, что требований к прививанию школьников в Украине нет, а учителя вакцинируются в добровольном порядке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ВОЗ пришли к выводу, что окончательно искоренить коронавирус практически невозможно. директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан пояснил, проблема состоит в том, что те страны, где население меньше всего вакцинировано против коронавируса продолжают быть рассадником новых мутаций коронавируса. Медики отмечают, что в мире заболеваемость вышла на плато на уровне 4,5 млн официально подтвержденных новых кейсов в неделю. Майк Райан отметил, что медики разных стран были уверены, что одержать победу над коронавирусом человечеству по силам, назывались сроки год-два. Вот только теперь стоит сказать, что победить вирус будет сложно, если не сказать, что практически невозможно.





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