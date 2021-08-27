Шаг навстречу paperless: еще один важный документ переведут в электронную форму

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Лилия Боровая
Цифровизация, фото из открытых источников
С нового учебного года в Украине будет организована выдача цифровых свидетельств о начальном образовании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Это очередной шаг навстречу максимальной цифровизации образования, благодаря которому существенно уменьшится уровень бюрократии в общеобразовательных учреждениях, а также исчезнет потребность в изготовлении дубликатов, в случае потери документа.
Для школ отпадет необходимость вести учет документов о полном начальном образованим, ведь их оригиналы будут размещены в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в Реестре документов об образовании.
По желанию можно будет заказать бумажный образец свидетельства, который школа изготовит за 5 дней. Данная выписка из реестра будет заверена подписью директора и печатью учебного заведения.
Кроме того, учащиеся с нарушениями зрения могут заказать изготовление свидетельства об образовании, высеченного шрифтом Брайля.
Напомним, что с 1 сентября школьники Украины, несмотря на мировую пандемию коронавируса, пойдут в школы в штатном очном режиме , хотя министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет не исключает, что через несколько месяцев эпидемиологическая ситуация может измениться, и тогда придется рассматривать возможность очно-заочного или даже полностью дистанционного форматов обучения.Ранее "Комментарии" сообщали, что в реалиях процесса массовой вакцинации, учебным заведениям, где прививки от коронавируса сделают более 80% персонала, будет разрешено функционировать даже если заведение будет размещаться в "красной" эпидемиологической зоне. Например, в учебных заведениях Киевской области от коронавируса вакцинировались более 90% работников.
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