Сенсационное открытие в Испании: ученые обнаружили в Европе следы неизвестной популяции человека

Испанские ученые совершили уникальное научное открытие, которое может изменить представление об эволюции человека. В пещере Сима-дель-Элефанте в горном массиве Атапуэрка найдены фрагменты черепа древнего гоминина, возраст которых составляет более 1,1 миллиона лет. Это самые древние человеческие останки, найденные в Западной Европе. Открытие ученых, опубликованное в журнале Nature, указывает на существование ранее неведомой популяции предков человека.

Homo erectus. Фото: Science Photo Library

Найденные фрагменты черепа в Испании принадлежат взрослой особи. Однако определить, к какому виду он принадлежал, оказалось непросто. Сейчас главная гипотеза, которую исследователи предполагают, что это может быть Homo erectus – один из первых представителей рода Homo, заселявшего Африку и Азию.

"Это наиболее вероятное предположение, но мы не можем исключать, что перед нами совершенно новый вид", — отмечает директор Испанского национального центра исследования эволюции человека (CENIEH) Мария Мартинон-Торрес.

Чтобы подтвердить это, ученые также проанализировали другой фрагмент — часть челюсти, найденную в этой пещере еще в 2007 году. Они пришли к выводу, что оба экземпляра могут принадлежать одному и тому же виду, однако за неимением доказательств пока классифицируют их как Homo affinis erectus — affinis означает близкий к Homo erectus.

Часть левой кости черепа рядом с 3D-воспроизведением правой стороны в пещере Сима-дель-Элефанте. Фото: CENIEH

Ранее считалось, что древнейшим жителем Западной Европы был Homo antecessor, чьи останки в возрасте примерно 850 тысяч лет также были найдены в Атапуэрке. Однако новое открытие заставляет просмотреть эти представления.

"Homo antecessor имел лицо, подобное нашему — оно было плоским и вертикальным. Но найденные останки демонстрируют совсем другую анатомию, больше похожую на Homo erectus", — объясняет Мартинон-Торрес.

Это научное открытие указывает на то, что предки современного человека могли заселять Европу гораздо раньше, чем считалось до этого. В настоящее время исследователи планируют продолжить раскопки в нижних слоях Сима-дель-Элефанте, поскольку именно там могут скрываться еще более давние свидетельства присутствия гомининов в Европе.

"Это только начало. Мы еще не знаем, что ждет нас в более глубоких слоях", — добавляет Мартинон-Торрес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об открытии ученых, доказывающего, что древнейшие следы существования человека в Европе находятся в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад. Исследователи провели реконструкцию лица.