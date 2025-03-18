Сенсационное открытие в Испании: ученые обнаружили в Европе следы неизвестной популяции человека

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Испанские ученые совершили уникальное научное открытие, которое может изменить представление об эволюции человека. В пещере Сима-дель-Элефанте в горном массиве Атапуэрка найдены фрагменты черепа древнего гоминина, возраст которых составляет более 1,1 миллиона лет. Это самые древние человеческие останки, найденные в Западной Европе. Открытие ученых, опубликованное в журнале Nature, указывает на существование ранее неведомой популяции предков человека.
Homo erectus. Фото: Science Photo Library
Найденные фрагменты черепа в Испании принадлежат взрослой особи. Однако определить, к какому виду он принадлежал, оказалось непросто. Сейчас главная гипотеза, которую исследователи предполагают, что это может быть Homo erectus – один из первых представителей рода Homo, заселявшего Африку и Азию.
Чтобы подтвердить это, ученые также проанализировали другой фрагмент — часть челюсти, найденную в этой пещере еще в 2007 году. Они пришли к выводу, что оба экземпляра могут принадлежать одному и тому же виду, однако за неимением доказательств пока классифицируют их как Homo affinis erectus — affinis означает близкий к Homo erectus.
Часть левой кости черепа рядом с 3D-воспроизведением правой стороны в пещере Сима-дель-Элефанте. Фото: CENIEH
Ранее считалось, что древнейшим жителем Западной Европы был Homo antecessor, чьи останки в возрасте примерно 850 тысяч лет также были найдены в Атапуэрке. Однако новое открытие заставляет просмотреть эти представления.
Это научное открытие указывает на то, что предки современного человека могли заселять Европу гораздо раньше, чем считалось до этого. В настоящее время исследователи планируют продолжить раскопки в нижних слоях Сима-дель-Элефанте, поскольку именно там могут скрываться еще более давние свидетельства присутствия гомининов в Европе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об открытии ученых, доказывающего, что древнейшие следы существования человека в Европе находятся в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, как выглядел человек, живший на территории Украины 10 тысяч лет назад. Исследователи провели реконструкцию лица.
Новости