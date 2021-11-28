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Селекционеры вывели огурцы, которые можно жарить

Нидерландская компания создала гибридный сорт огурцов, которые можно жарить, и они не теряют свой хруст

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Огурцы — популярный овощ на нашем столе, который можно использовать для приготовления салатов, солений и холодных блюд. А теперь огурцы можно будет еще и жарить.

Селекционеры вывели огурцы, которые можно жарить

Новый сорт огурцов (фото из открытых источников)

Как сообщает Newfood.media, селекционеры из Нидерландов создали гибридный сорт овоща под названием Wokcue, который можно приготовить на сковороде, и он не потеряет своей жесткости, оставаясь хрустящим. Голландскую диковинку уже протестировали и дали ей положительную оценку. Селекционеры говорят, что такие огурцы станут очень популярны, особенно среди людей, придерживающихся вегетарианства.

Отметим, что традиционные сорта огурцов не приспособлены к жарку, потому что в их составе очень много влаги. Хотя, в некоторых азиатских блюдах можно встретить жареный овощ. Перед приготовлением из него вынимают сердцевину и жарят то, что остается. Но такое блюдо на любителя. 

Создатели Wokcue убеждены, что их детище найдет своих поклонников и многим придется по вкусу.

Напомним, что одними из главных вредителей картофеля являются колорадские жуки. Эти насекомые объедают ботву, начиная с верхних листьев и не успокаиваются, пока не оставят одни стебли. Но как оказалось, есть сорт картофеля, который не интересен вредителям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Украина увеличивает импорт продуктов из других стран. В этом сезоне особое внимание привлекли мясо, сыр и тепличные овощи. Причем огурцы привозят в нашу страну из России, а сыры, свинину и сало из стран Европы. 

Читайте также, что эксперт Пулок Мукерджи из Университета Джадавпер рассказал, какие изменения произойдут в организме, если каждый день употреблять огурцы.


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Источник: https://newfood.media/2021/11/25/niderlandska-selektsiyna-kompaniia-stvoryla-ohirky-iaki-mozhna-smazhyty/?fbclid=IwAR0jZYmALDsARh75cVZrkbMGzYx79cR8PV2uooSFLIB93RC4IUPSYRhkYMM
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