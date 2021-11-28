Селекционеры вывели огурцы, которые можно жарить

Огурцы — популярный овощ на нашем столе, который можно использовать для приготовления салатов, солений и холодных блюд. А теперь огурцы можно будет еще и жарить.

Новый сорт огурцов (фото из открытых источников)

Как сообщает Newfood.media, селекционеры из Нидерландов создали гибридный сорт овоща под названием Wokcue, который можно приготовить на сковороде, и он не потеряет своей жесткости, оставаясь хрустящим. Голландскую диковинку уже протестировали и дали ей положительную оценку. Селекционеры говорят, что такие огурцы станут очень популярны, особенно среди людей, придерживающихся вегетарианства.

Отметим, что традиционные сорта огурцов не приспособлены к жарку, потому что в их составе очень много влаги. Хотя, в некоторых азиатских блюдах можно встретить жареный овощ. Перед приготовлением из него вынимают сердцевину и жарят то, что остается. Но такое блюдо на любителя.

Создатели Wokcue убеждены, что их детище найдет своих поклонников и многим придется по вкусу.

Напомним, что одними из главных вредителей картофеля являются колорадские жуки. Эти насекомые объедают ботву, начиная с верхних листьев и не успокаиваются, пока не оставят одни стебли. Но как оказалось, есть сорт картофеля, который не интересен вредителям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Украина увеличивает импорт продуктов из других стран. В этом сезоне особое внимание привлекли мясо, сыр и тепличные овощи. Причем огурцы привозят в нашу страну из России, а сыры, свинину и сало из стран Европы.

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