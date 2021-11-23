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Какой сорт картофеля не интересен колорадскому жуку

Директор Института картофелеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Фурдыга отметил, какой сорт картофеля не интересен колорадским жукам

сегодня, 16:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Все, кто выращивает картофель, хорошо знают, как бывает сложно сражаться за урожай с колорадским жуком. Эти насекомые объедают ботву, начиная с верхних листьев и не успокаиваются пока не оставят одни стебли. Но как оказалось, есть сорт картофеля, которые не интересен вредителям.

Какой сорт картофеля не интересен колорадскому жуку

Сорт картофеля "Щедрик" (фото из открытых источников)

Как сообщает Glavkom, украинский сорт овоща под названием "Щедрик" отпугивает колорадских жуков. Директор Института картофелеводства, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Фурдыга отметил, что в его генеалогии пять диких видов картофеля.

Ученый отметил, что из пасленовых колорадский жук больше всего любит баклажаны. Затем идут помидоры, картофель, в последнюю очередь – перец, когда уже ничего не осталось. То есть жук может есть его только при полном голодании. Этот фактор играет в пользу сорта и дает хорошие шансы хорошего урожая.

К слову, сорт "Щедрик" признан одним из лучших раннеспелых сортов картофеля, выведенных путем селекции за последние годы.

Напомним, что на Волыни установили карантинный режим из-за выявления рака картофеля в селе Жиричи, что находится в Ковельском районе. Он проявляется в виде наростов с бугристой поверхностью на самых клубнях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что узбекистанские фермеры решили удивить покупателей и вывели необычный сорт арбузов. После многочисленных попыток и упорных усилий было выращено урожай без косточек и с черной кожицей.

Читайте также, американские исследователи вывели новый сорт вкусного, высокопроизводительного томата черри, который созревает зеленым. Новый сорт получил название Jaded, инициатором проекта стал Филипп Гриффитс, Томаты выведены на основе четырех известных сортов помидоров.


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Источник: https://glavcom.ua/country/society/ukrajinski-vcheni-nazvali-sort-kartopli-yakiy-ne-cikaviy-koloradskomu-zhuku-799787.html
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