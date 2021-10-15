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Через картофель на Волыни ввели карантинный режим

В Госпродпотребслужбе предостерегают от употребления овоща, который поражен болезнью

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна

С 12 октября в одной из областей Украины ввели карантинный режим из-за поражения популярного овоща болезнью. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления  Госпродпотребслужбы в Волынской области.

Через картофель на Волыни ввели карантинный режим

Пораженный болезнью картофель есть нельзя, фото из открытых источников

На Волыни установили карантинный режим из-за выявления рака картофеля в селе Жиричи, что находится в Ковельском районе. Соответствующее распоряжение подписала председатель Ковельской районной государственной администрации Ольга Черен.

В  Госпродпотребслужбе предостерегают от употребления овоща, который поражен болезнью. Внимательно отбирайте клубни перед покупкой или приготовлением пищи. Если на них есть наросты или внутри клубень имеет коричневые прожилки и пятна, лучше не готовьте такие клубни.

Как выяснить, что картофель имеет рак

Рак на картофеле проявляется в виде наростов с бугристой поверхностью на самых клубнях. Летом такие наросты можно увидеть на стеблях, листьях и даже цветах. Размер наростов может быть разным, цвет — тоже от белого до темно-коричневого. Клубни могут темнеть и гнить.

Споры возбудителя рака картофеля сохраняются в земле до 40 и более лет. Поэтому всех, кто на огородах обнаружил такие больные клубни, просят сообщать в управление фитосанитарной безопасности Главного управления  Госпродпотребслужбы.

Для того, чтобы избежать заражения овощей тем, кто выращивает картофель, следует помнить о том, что надо выращивать сорта, которые не поражает вирус рака. Затем заменять раз в пять лет сорта картофеля на земле. Применять севооборот. Также надо промывать клубни перед посадкой слабощелочным раствором.

Как сообщал портал "Комментарии", в Херсоне фермеры уничтожили свой урожай арбузов.

Через картофель на Волыни ввели карантинный режим - фото 2
Через картофель на Волыни ввели карантинный режим - фото 3
Через картофель на Волыни ввели карантинный режим - фото 4
Через картофель на Волыни ввели карантинный режим - фото 5


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Источник: http://voldpss.gov.ua/viewNews/vpershe-na-volyni-zaprovadzheno-karantynnyi-rezhym-po/
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