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Селекционеры вывели новый сорт розового лимона

Селекционеры вывели новый сорт лимона, главная характеристика которого заключается в том, что его мякоть розовая, а у кожицы зеленые полосы

сегодня, 01:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Через два года на европейский рынок поступят розовые лимоны из Калифорнии. И несмотря на то, что их вкус не будет отличаться от традиционного, селекционеры считают, что такой вид цитрусовых будет пользоваться популярностью.

Селекционеры вывели новый сорт розового лимона

Новый сорт лимона (фото из открытых источников)

Известно, что в течение 5-6 лет планируется вырастить примерно 200 тысяч килограммов новых лимонов. Их кожура будет в желто-зеленую полосочку, а вот мякоть розового цвета. Сначала продукт предназначался для гурманов и его будут поставлять для ресторанов и гостиниц. 

Если же спрос на розовые лимоны не оправдается, селекционеры не расстроятся, поскольку преимущество нового сорта цитрусовых состоит в том, что, если его оставить на дереве подольше, то кожура станет полностью желтого цвета. 

Таким образом, компания делает ставку на низкий риск, зная, что она всегда сможет продать продукт. Несколько стран уже проявили интерес к этим лимонам, например, Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция или Великобритания.

"Мы сделали ставку на урожай на одной из наших ферм, чтобы проверить, получится ли", – говорит представитель компании Франсиско В. Геа. "Мы внедряем инновации; мы видим, что рынки открыты, и хотим видеть новые вещи", – объясняет предприниматель.

Напомним, что огурцы — популярный овощ на нашем столе, который можно использовать для приготовления салатов, солений и холодных блюд. А теперь огурцы можно будет еще и жарить. Селекционеры из Нидерландов создали гибридный сорт овоща под названием Wokcue, который можно приготовить на сковороде, и он не потеряет своей жесткости, оставаясь хрустящим.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как лимон может навредить при лечении простуды.


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Источник: https://agronews.ua/news/selekczionery-vyvely-novyj-sort-rozhevogo-lymonu/
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