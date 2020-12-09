"Самое красивое природное явление": фотограф показал кадры северного сияния

Язык
Coinspot 09.12.2020
BTC/USD
18302.19
ETH/USD
565.66
LTC/USD
76.01
НБУ 09.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Северное сияние является одним из самых необычных явлений на Земле, поэтому люди со всего мира не жалеют своих усилий и времени, чтобы увидеть его собственными глазами. Но фотограф Нейт Люббе решил, что одного просмотра ему будет мало, поэтому он отправился в город Фэрбанкс на Аляске, чтобы запечатлеть этот уникальный момент с самого необычного ракурса.
Северное сияние. Фото: popmech
Фотохудожнику понадобился трехметровый воздушный шар, чтобы воплотить задуманное в реальность. К нему он прикрепил свою камеру и запустил шар вверх. Через два часа он оказался на максимально возможной высоте – 37 километров, после чего воздушный шар просто лопнул. Камера находилась в специальном защитном кейсе, поэтому она осталась цела после падения.
Фотограф создал маленький фильм, в котором поделился со зрителями своими впечатлениями. Этот ролик и правда кажется чем-то совершенно нереальным и потрясающим, согласны? Так что, стоит отметить, что необычный эксперимент удался Фэрбанксу на все сто процентов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средневековья. Эксперты заявили о том, что 21 декабря этого года мы сможем увидеть нечто действительно невероятное – Сатурн и Юпитер приблизятся на рекордно близкое расстояние друг к другу. Что-то подобное происходило только во времена Средневековья.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости