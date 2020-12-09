kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18302.19

ETH/USD

565.66

LTC/USD

76.01

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение "Самое красивое природное явление": фотограф показал кадры северного сияния
commentss НОВОСТИ Все новости

"Самое красивое природное явление": фотограф показал кадры северного сияния

Если вы мечтаете застать северное сияние во всей красе, то отправляйтесь в город Фэрбанкс на Аляске

сегодня, 18:26
Автор:

Любовь Блажко

Северное сияние является одним из самых необычных явлений на Земле, поэтому люди со всего мира не жалеют своих усилий и времени, чтобы увидеть его собственными глазами. Но фотограф Нейт Люббе решил, что одного просмотра ему будет мало, поэтому он отправился в город Фэрбанкс на Аляске, чтобы запечатлеть этот уникальный момент с самого необычного ракурса. 

"Самое красивое природное явление": фотограф показал кадры северного сияния

Северное сияние. Фото: popmech

"Большинство людей, которые хотят увидеть северное сияние, летят в Фэрбенкс или Исландию, но обычно, в конечном итоге, они видят это явление первый раз еще в самолете. Увидеть сияние с максимально возможной высоты — вот чего я хотел", — признался Фэрбанкс.

Фотохудожнику понадобился трехметровый воздушный шар, чтобы воплотить задуманное в реальность. К нему он прикрепил свою камеру и запустил шар вверх. Через два часа он оказался на максимально возможной высоте – 37 километров, после чего воздушный шар просто лопнул. Камера находилась в специальном защитном кейсе, поэтому она осталась цела после падения. 

"Мне очень повезло. У меня были рассветы в Мачу-Пикчу, я был в шести метрах от дикого белого медведя, но Северное сияние — это самое красивое природное явление", — говорит Люббе. 

Фотограф создал маленький фильм, в котором поделился со зрителями своими впечатлениями. Этот ролик и правда кажется чем-то совершенно нереальным и потрясающим, согласны? Так что, стоит отметить, что необычный эксперимент удался Фэрбанксу на все сто процентов. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средневековья. Эксперты заявили о том, что 21 декабря этого года мы сможем увидеть нечто действительно невероятное – Сатурн и Юпитер приблизятся на рекордно близкое расстояние друг к другу. Что-то подобное происходило только во времена Средневековья. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/science/news-651663-fotograf-zapustil-svoyu-kameru-v-stratosferu-chtoby-sdelat-udivitelnye-kadry-severnogo-siyaniya/?from=main_big
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ