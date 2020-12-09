"Самое красивое природное явление": фотограф показал кадры северного сияния

Северное сияние является одним из самых необычных явлений на Земле, поэтому люди со всего мира не жалеют своих усилий и времени, чтобы увидеть его собственными глазами. Но фотограф Нейт Люббе решил, что одного просмотра ему будет мало, поэтому он отправился в город Фэрбанкс на Аляске, чтобы запечатлеть этот уникальный момент с самого необычного ракурса.

Северное сияние. Фото: popmech

"Большинство людей, которые хотят увидеть северное сияние, летят в Фэрбенкс или Исландию, но обычно, в конечном итоге, они видят это явление первый раз еще в самолете. Увидеть сияние с максимально возможной высоты — вот чего я хотел", — признался Фэрбанкс.

Фотохудожнику понадобился трехметровый воздушный шар, чтобы воплотить задуманное в реальность. К нему он прикрепил свою камеру и запустил шар вверх. Через два часа он оказался на максимально возможной высоте – 37 километров, после чего воздушный шар просто лопнул. Камера находилась в специальном защитном кейсе, поэтому она осталась цела после падения.

"Мне очень повезло. У меня были рассветы в Мачу-Пикчу, я был в шести метрах от дикого белого медведя, но Северное сияние — это самое красивое природное явление", — говорит Люббе.

Фотограф создал маленький фильм, в котором поделился со зрителями своими впечатлениями. Этот ролик и правда кажется чем-то совершенно нереальным и потрясающим, согласны? Так что, стоит отметить, что необычный эксперимент удался Фэрбанксу на все сто процентов.





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