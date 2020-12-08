Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко со времен Средневековья: как это можно увидеть

Эксперты заявили о том, что 21 декабря этого года мы сможем увидеть нечто действительно невероятное – Сатурн и Юпитер приблизятся на рекордно близкое расстояние друг к другу. Что-то подобное происходило только во времена Средневековья.

Сатурн и Юпитер сойдутся рекордно близко. Фото: phys.org

Редчайшее астрономическое явление случится после заката, сообщается в пресс-релизе Phys.org. Так, сближение этих двух планет было на рассвете 4 марта 1226 года.

"Слияние этих двух планет — это довольно редкое явление, оно случается примерно раз в 20 лет. Но этот случай точно можно назвать исключительным, потому что планеты будут располагаться максимально близко друг к другу. Вам придется полностью вернуться к рассвету, который был 4 марта 1226 года, чтобы увидеть более близкое совпадение между этими объектами, видимыми в ночном небе. Через час после заката люди, смотрящие в небо в Нью-Йорке или Лондоне, обнаружат планеты еще ближе к горизонту, примерно на 7,5 градуса и 5,3 градуса соответственно. Зрителям там и в аналогичных широтах будет полезно увидеть это редкое астрономическое зрелище как можно скорее после захода солнца", — сказал астроном Университета Райса Патрик Хартиган.

16-25 декабря видимое расстояние между Сатурном и Юпитером составит одну пятую часть диаметра полной Луны. Это будет выглядеть, как слияние двух планет в одну.

Астрономы сообщают, что наблюдать за невероятным явлением лучше всего в западной части неба, где-то через час после того, как сядет Солнце. Тем не менее, увидеть слияние можно с любой точки на планете. Но чем ближе к северу будет человек, тем меньше у него будет времени, чтобы наблюдать за этим процессом.

Специалисты также отмечают, что Юпитер и Сатурн настолько яркие планеты, что рассмотреть их можно даже в сумерках. Они добавляют, что следующее сближение этих двух планет следует ожидать 15 марта 2080 года, а после – в 2400 году.

Как сообщало издание "Комментарии", жители Земли в декабре увидят редкое космическое явление. С давних лет ученые называли "соединение" Юпитера и Сатурна "циклом царей", потому что эти гигантские небесные светила оказывают большое влияние на смену эр. Ожидается, что с этим явлением в мире начнутся социальные изменения и восстановление экономического порядка.

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