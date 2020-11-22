Жители Земли в декабре увидят редкое космическое явление

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Светлана Шкурупий
Астрономы предупреждают, что в следующем месяце жители Земли станут свидетелями уникального космического явления — "слияния" двух планет-гигантов — Юпитера и Сатурна.
фото из открытых источников
В
день зимнего солнцестояния, которое в этом году припадает на 21 декабря (в 21.21),
две планеты приблизятся друг к другу на максимально близкое расстояние. Их
будет разделять всего 6 угловых минут, а такого еще не было с 1623 года.
Астрономы
говорят, что увидеть "роковое" слияние можно будет с любой точки земли, над юго-западным
горизонтом в созвездии Козерога. Но только при условии, что небо будет чистым.
Две планеты образуют одну светящуюся точку. Это событие происходит в среднем
каждые 20 лет, но на таком минимальном расстоянии эти планеты окажутся в
следующий раз в 2080 году.
С
давних лет ученые называли "соединение" Юпитера и Сатурна "циклом царей",
потому что эти гигантские небесные светила оказывают большое влияние на смену
эр. Ожидается, что с этим явлением в мире начнутся социальные изменения и восстановление экономического порядка.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как выглядят первые и последние снимки планет.
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