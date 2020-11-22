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Жители Земли в декабре увидят редкое космическое явление

Следующее такое явление произойдет через 60 лет

сегодня, 09:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Астрономы предупреждают, что в следующем месяце жители Земли станут свидетелями уникального космического явления — "слияния" двух планет-гигантов — Юпитера и Сатурна. 

Жители Земли в декабре увидят редкое космическое явление

фото из открытых источников

В день зимнего солнцестояния, которое в этом году припадает на 21 декабря (в 21.21), две планеты приблизятся друг к другу на максимально близкое расстояние. Их будет разделять всего 6 угловых минут, а такого еще не было с 1623 года.

Астрономы говорят, что увидеть "роковое" слияние можно будет с любой точки земли, над юго-западным горизонтом в созвездии Козерога. Но только при условии, что небо будет чистым. Две планеты образуют одну светящуюся точку. Это событие происходит в среднем каждые 20 лет, но на таком минимальном расстоянии эти планеты окажутся в следующий раз в 2080 году.

С давних лет ученые называли "соединение" Юпитера и Сатурна "циклом царей", потому что эти гигантские небесные светила оказывают большое влияние на смену эр. Ожидается, что с этим явлением в мире начнутся социальные изменения и восстановление экономического порядка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выглядят первые и последние снимки планет.


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Источник: https://www.planetanovosti.com/news/v_dekabre_zhiteli_zemli_smogut_nabljudat_redkoe_kosmicheskoe_javlenie/2020-11-21-23023
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