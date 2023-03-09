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Русский язык в школах: сколько украинцев поддерживает такое решение

Хотят ли украинцы учить русский язык в школах? Как изменились показатели в последние годы, и сколько украинцев поддерживает такое решение.

сегодня, 16:15
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Автор:

Slava Kot

Новый опрос показал, что большинство украинцев не хотят, чтобы русский язык выучили в школах. 3% опрошенных выбрали вариант, что русского должно быть столько же, сколько украинского языка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии.

Русский язык в школах: сколько украинцев поддерживает такое решение

Большинство украинцев против русского языка в школах. Фото из открытых источников

Один из актуальных вопросов, должен ли существовать русский язык в Украине, а также стоит ли его преподавать в школах. Киевский международный институт социологии проводил исследования во временном срезе в 1998, 2019 и 2023 году.


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Согласно результатам 2023 года 52% украинцев считают, что русский язык не должен преподаваться в школах, 42% имели противоположное мнение. Из них 3% считают, что русский должен быть на таком же уровне, как и украинский. 6% опрошенных выбрали вариант меньше русского, чем украинский, однако больше, чем другие иностранные языки, а 33% считают, что русский должен быть на одном уровне изучения с иностранными языками.

Русский язык в школах: сколько украинцев поддерживает такое решение - фото 2

Также наблюдается динамика роста варианта, что русский язык не стоит учить в школе вообще. В 2019 году такой вариант выбрало 8%, а в 2023 – 52%. В 1998 году такого варианта в опросе не существовало, что также может свидетельствовать о смене украинского общества относительно русского языка.

Также нежелание изучать русский в школах наблюдается в каждом регионе Украины.

Русский язык в школах: сколько украинцев поддерживает такое решение - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине есть те, кто считает себя гражданами СССР. Опрос показал сколько процентов.

Также "Комментарии" писали, что ученые исследовали чернобыльских собак: опубликованы результаты.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1202&page=1&fbclid=IwAR3Vmpyy4tc4iZc-VpC_e2bQeQ_ihODJuPhQRqm508yfMaFLMfEizfzAoK0
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