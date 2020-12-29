Реальность и виртуальность станут одним целым: как будет выглядеть мир через 20 лет

Язык
Coinspot 29.12.2020
BTC/USD
26394.00
ETH/USD
715.83
LTC/USD
122.56
НБУ 29.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.75
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Министерство науки и техники Японии дало свой прогноз относительно того, каким будет мир спустя 20 лет. Так, в будущем человек сможет вести беседы со своим домашним питомцем, заявили ученые.
Как будет выглядеть мир через 20 лет. Фото: popmech
Они добавили, что через 20 лет реальность и виртуальность станут единым целым. Отмечается, что приблизительно 70 процентов предсказаний данного Министерства стали реальностью с того момента, как оно начало регулярно выпускать White Paper в 1970-х годах.
Известно, что в 1977 году ученые спрогнозировали, что в будущем появятся телевизоры, которые пользователи смогут вешать на стену. В 1982 году – появление мобильных.
Но есть в их предсказаниях и случай, когда прогноз не сбылся. К примеру, лекарство для предотвращения метастазирования рака – это пока не воплотилось в жизнь. Хотя об этом ученые заявляли еще в 1977 году.
В 2040 году появится общее человеческое сознание. Что оно даст? Например, человек сможет попробовать еду, которую в этот момент ест другой человек. Кроме того, он сможет разговаривать с собаками и кошками, а у людей с ограниченными возможностями появится шанс покататься на лыжах. Потому что к 2040 году появится много разработок в области виртуальной реальности.
Также тяжелая техника, которой пока управляет человек, вскоре будет полностью автоматизирована. Роботы смогут заниматься выращиванием фруктов и овощей, а с помощью дронов готовый урожай будут доставлять в магазины.
Стоит добавить, что среди авторов этого научного проекта есть лауреат Нобелевской премии Акиру Есино.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости