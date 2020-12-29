kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26394.00

ETH/USD

715.83

LTC/USD

122.56

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Реальность и виртуальность станут одним целым: как будет выглядеть мир через 20 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Реальность и виртуальность станут одним целым: как будет выглядеть мир через 20 лет

В 2040 году у людей появится возможность общаться со своими домашними животными, но это только начало

сегодня, 19:27
Автор:

Любовь Блажко

Министерство науки и техники Японии дало свой прогноз относительно того, каким будет мир спустя 20 лет. Так, в будущем человек сможет вести беседы со своим домашним питомцем, заявили ученые. 

Реальность и виртуальность станут одним целым: как будет выглядеть мир через 20 лет

Как будет выглядеть мир через 20 лет. Фото: popmech

Они добавили, что через 20 лет реальность и виртуальность станут единым целым. Отмечается, что приблизительно 70 процентов предсказаний данного Министерства стали реальностью с того момента, как оно начало регулярно выпускать White Paper в 1970-х годах. 

Известно, что в 1977 году ученые спрогнозировали, что в будущем появятся телевизоры, которые пользователи смогут вешать на стену. В 1982 году – появление мобильных. 

Но есть в их предсказаниях и случай, когда прогноз не сбылся. К примеру, лекарство для предотвращения метастазирования рака – это пока не воплотилось в жизнь. Хотя об этом ученые заявляли еще в 1977 году. 

В 2040 году появится общее человеческое сознание. Что оно даст? Например, человек сможет попробовать еду, которую в этот момент ест другой человек.  Кроме того, он сможет разговаривать с собаками и кошками, а у людей с ограниченными возможностями появится шанс покататься на лыжах. Потому что к 2040 году появится много разработок в области виртуальной реальности.

Также тяжелая техника, которой пока управляет человек, вскоре будет полностью автоматизирована. Роботы смогут заниматься выращиванием фруктов и овощей, а с помощью дронов готовый урожай будут доставлять в магазины. 

Стоит добавить, что среди авторов этого научного проекта есть лауреат Нобелевской премии Акиру Есино.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/science/590353-yaponcy-rasskazali-o-tom-kak-budet-vyglyadet-mir-cherez-20-let/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ