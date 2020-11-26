Известный изобретатель и футуролог предсказал, что ждет человечество с 2021 по 2099

Рэймонд Курцвейл известен всему миру как изобретатель и технологический футуролог, который не боится делать смелые прогнозы. Так, он уверен в том, что в недалеком будущем человечество достигнет почти неограниченного материального изобилия, люди могут стать бессмертными. А весь земной шар в скором времени не сможет обходиться без искусственного интеллекта, который в разы будет превосходить человеческий.

Рэймонд Курцвейл. Фото: vc.ru

Итак, Рэймонд Курцвейл расписал будущее с 2021 по 2099 буквально по годам:

2021 — беспроводной доступ в интернет покроет 85% поверхности Земли.

2022 — В США и Европе примут законы, регулирующие отношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут формализованы.

2024 — элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в автомобилях. Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными помощниками.

2025 — возникновение массового рынка гаджетов-имплантантов.

2027 — Персональный робот, способный на полностью автономные сложные действия, станет такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка.

2028 — Солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, которая будет удовлетворять все суммарные энергетические потребности человечества.

2029 — компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него разума в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благодаря компьютерной симуляции человеческого мозга.

2030 — Расцвет нанотехнологий в промышленности приведет к значительному удешевлению производства всех продуктов.

2031 — 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах всех уровней.

2032 — нанороботы начнут использовать в медицинских целях. Они смогут доставлять питательные вещества к клеткам человека и удалять отходы. Они также проведут детальное сканирование человеческого мозга, что позволит понять детали его работы.

2033 — Самоуправляемые автомобили заполнят дороги.

2035 — Космическая техника становится достаточно развитой, чтобы обеспечить постоянную защиту Земли от угрозы столкновения с астероидами.

2036 — Используя подход к биологии, как к программированию, человечеству впервые удастся запрограммировать клетки для лечения болезней, а использование 3D-принтеров позволит выращивать новые ткани и органы.

2037 — Гигантский прорыв в понимании тайны человеческого мозга. Будут определены сотни различных субрегионов со специализированными функциями. Некоторые из алгоритмов, которые кодируют развитие этих регионов, будут расшифрованы и включены в нейронные сети компьютеров.

2038 — возникновение роботизированных людей, продуктов трансгуманистичних технологий.

2041 — предельная пропускная способность интернета станет в 500 млн раз больше, чем сегодня.

2042 — Первая осуществимость бессмертие — благодаря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и "вычищать" болезни.

2043 — Человеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы будут заменять кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества.

2044 — Синтетический интеллект станет в миллиарды раз умнее, чем биологический.

2045 — Наступление технологической сингулярности. Земля превратится в один гигантский компьютер.

2099 — Процесс технологической сингулярности распространяется на всю Вселенную.

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