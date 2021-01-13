Разговор с самим собой: ученые выяснили, болезнь ли это

Часто людей, которые себе вслух что-то рассказывают, принимают за психически нездоровых и стараются держаться от них подальше. Но, на самом деле, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, общался с самым собой. И в этом нет ничего плохого, даже наоборот.

является ли разговор с самим собой - болезнью (фото из открытых источников)

Специалисты выяснили, что разговор вслух с самим собой играет позитивную роль в развитии личности. Проговаривая себе какие-то вещи вслух, мы помогаем систематизировать информацию в голове, развиваем свои коммуникативные навыки, свою память и концентрацию внимания.

Исследование, проведенное в 2012 году, показало, что люди, которым в комнате нужно было найти спрятанный предмет, справлялись со своей задачей намного быстрее, когда проговаривали ее вслух. То есть, разговор с самим собой имеет и мотивационный смысл.

Также эксперты утверждают, что такое психологическое состояние помогает справиться с тревогой, беспокойством, стрессом и другими проблемами. Да, в некоторых случаях, разговор с самым собой имеет негативное воздействие на здоровье, и такой признак часто встречается при шизофрении, психозе или "белой горячке" и других расстройствах. В таких ситуациях необходимо обратиться за профессиональной помощью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что люди способны "чувствовать спиной" на себе чужой взгляд. Это доказывает, что в нашем мозге присутствуют особые "системы" восприятия. Доктор Колин Клиффорд говорит, что люди могут общаться и с помощью инстинктов. Феномен "чувствовать спиной" чужой взгляд направлен на умение приспособиться к изменениям внешнего мира.

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