Почему люди чувствуют на себе чужой взгляд: ученые дали ответ

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни, "чувствовал спиной" на себе чужой взгляд. И это одно из самых интересных явлений, доказывающих, что в нашем мозге присутствуют особые "системы" восприятия. Как мы чувствуем на себе чужой взгляд / фото: pixabay.com Доктор психологических наук Колин Клиффорд говорит, что люли могут общаться с помощью не только вербальных и невербальных способов, но и инстинктами. "То, что человек может улавливать на себе чужой взгляд, говорит о социальной природе людей", — подчеркнул исследователь.

Известно, что как только человек ощутил дискомфорт и "поймал" чужой взгляд, его мозг начинает включать другие механизмы: он анализирует расстояние до "наблюдателя", невербальные сигналы, которые подает его тело, и связанные с ним возможные угрозы. И все это происходит за какие-то доли секунды.



Феномен "чувствовать спиной" чужой взгляд направлен на умение приспособиться к изменениям внешнего мира. Также это признак зависимости людей друг от друга, которая указывает на стремление к социализации. "Если ваш мозг чувствует угрозу, то он тут же отправляет вас на поиски "наблюдателя". Это заложено природой — если есть угроза, ради своей же безопасности нельзя упускать ее из виду. Например, вы идёте, а за вами следует человек, от которого падает тень. Включается инстинкт самозащиты. Вы видите эту тень и оборачиваетесь, чтобы узнать, кто там смотрит на вас. В момент, пока вы оборачиваетесь, человек, который идёт позади, инстинктивно будет смотреть вам в глаза. Для него вы выступаете как неожиданное препятствие, и ему нужно обратить на это внимание. Так что эта реакция возникает благодаря нашему инстинкту самосохранения и выживания", — рассказал психолог. Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые заявили, что жизнь на Землепоявилась случайно.

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