Почему люди чувствуют на себе чужой взгляд: ученые дали ответ

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Светлана Шкурупий
Наверное,
каждый человек хоть раз в жизни, "чувствовал спиной" на себе чужой
взгляд. И это одно из самых интересных явлений, доказывающих, что в нашем мозге
присутствуют особые "системы" восприятия.
Как мы чувствуем на себе чужой взгляд / фото: pixabay.com
Доктор
психологических наук Колин Клиффорд говорит, что люли могут общаться с помощью
не только вербальных и невербальных способов, но и инстинктами. "То, что
человек может улавливать на себе чужой взгляд, говорит о социальной природе
людей", — подчеркнул исследователь.
Феномен
"чувствовать спиной" чужой взгляд направлен на умение приспособиться к изменениям
внешнего мира. Также это признак зависимости людей друг от друга, которая
указывает на стремление к социализации.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые заявили, что жизнь на Землепоявилась случайно.
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