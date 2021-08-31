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Раскрыто источник богатства царя Соломона: ученые сказали, в чем секрет

Археологические бригады проводят здесь раскопки с 1964 года

сегодня, 16:25
Автор:

Хмільовська Інна

Во время археологических раскопок в израильской долине Тимна —   к югу от Кумрана, глубоко в израильской пустыне, исследователи выяснили секрет легендарных богатств царя Соломона. Ближний Восток, достаточно богат на древние артефакты. Значительная часть пустынь Израиля предоставила археологам десятки предметов из сотен, если не тысяч лет назад. Одной из таких находок было, когда бедуинские пастухи коз обнаружили серию рукописей, произошла в 1940-х годах, пишет "Урядовый курьер".

Раскрыто источник богатства царя Соломона: ученые сказали, в чем секрет

Богатства царя Соломона, фото с открытых источников

Найденные в Кумране тексты, написанные на папирусе и пергаменте, позднее были названы Свитки Мертвого моря. Они были найдены в 11 пещерах в период с 1947 по 1956 год. Библейские надписи на свитках датируются восьмым веком до нашей эры.

Начиная с середины 1960-х годов исследователи, работавшие там, "обнаружили сеть шахт, которые, как считается, разрабатывались рабами при царе Соломоне, о которых идет речь в документальном фильме "Секреты: копи царя Соломона".

Профессор Тель-Авивского университета Эрез Бен-Йосеф подсчитал, что 3000 лет назад, во время правления Соломона, производство на этом месте процветало.

Однако несмотря на то, что можно было ожидать, рудники заполнены не золотом или серебром, а медью. Бен-Йосеф указывает на указатели вокруг участка, которые предусматривают массовое производство меди. Показывая кусок черного камня в руках, Бен-Юсеф говорит: "Весь черный материал — это шлак, это отходы печей".

В те времена медь была настолько важным экономическим ресурсом и востребованным товаром, как сегодня нефть. Впервые тогда люди научились извлекать металлы из горных пород и превращать их в оружие и инструменты. Медь была первым металлом, который производился людьми. Кто владел медью, тот владел миром в те времена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что археологи обнаружили древний магазин уличной еды в Помпеях . Археологи сделали необычную находку в Помпеях — городе, погребенном во время извержения вулкана в 79 году нашей эры.


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Источник: http://ukurier.gov.ua/uk/news/vcheni-viyavili-dzherelo-bagatstva-carya-solomona/
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