Пять удивительных фактов о сне, которые мало кто знает

Каждому человеку нужен качественный и продолжительный сон, ведь он помогает восстановить наши силы, энергию, отрегулировать эмоции и просто разложить все "по полочкам". Издание Miridei поделилось подборкой невероятных фактов о сне, о которых мало кто знает.

Сны в материнской утробе

Еще в утробе матери у малыша формируются периоды бодрствования и сна. И тогда он начинает видеть первые сновидения. В целом, младенцы спят 70% суток и 50% этого времени просматривают разнообразные картинки.

90 минут сновидений

Около трети своей жизни человек проводит во сне. И за ночь ему может присниться примерно 5 и более сновидений, общей продолжительностью 1,5 часа.

Сон можно досмотреть

Если вы проснулись, не досмотрев интересный сон, не отчаивайтесь. Не шевелитесь, и в течение десяти минут сон вернется опять. Не стоит выбирать позу поудобнее — это наиболее распространенная ошибка. Нужно не шевелиться вообще.



Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/blogs/kruto/84106_interesnye-fakty-o-snakh

Падение и плавание

Вы наверняка не раз видели сон, в котором вам приходилось плавать или летать. Исследования доказывают, что это один из самых распространенных типов сновидений. Они имеют отношение к психологической реакции на изменения в теле, возникающие при погружении в различные стадии сна. Ваш организм постепенно избавляется от напряжения мышц во время бодрствования и приходит к релаксации в ходе фазы сновидений.

Снимок мозга

Разработка нового сканирующего устройства МРТ привела человечество к прорыву в понимании того, что происходит в мозге индивида во время сна. Врачи смогли наблюдать за кровотоком в некоторых частях черепной коробки. Таким образом, они сумели установить, что рабочими элементами во сне являются: гиппокамп (имеет дело с памятью), миндалины (связаны с эмоциями) и мост в стволе головного мозга.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, стоит ли верить во сны и пользоваться сонником.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!