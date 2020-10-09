Психолог рассказала, стоит ли верить во сны и пользоваться сонником

Многие из нас под впечатлением того или иного сна спешат заглянуть в сонник, чтобы узнать, что сулит сновидение в реальной жизни. На вопросы, стоит ли верить во сны и как верно их трактовать, ответила психолог Дарина Нелединская, пишет Sputnik.

Не секрет, что когда тело отдыхает во время сна, наш мозг продолжает работать. Некоторые сны человек утром не вспомнит, но есть и те, которые вызывают неприятные чувства. Именно на них, по словам эксперта, стоит обратить внимание. Однако не спешить заглядывать в сонник, а прислушаться к себе и проанализировать, что именно этот символ во сне значит в вашей жизни. Сонники же — это довольно обобщенное “пособие”, а ведь мозг каждого человека работает очень индивидуально. Если же вам снится кошмар, не стоит стараться его забыть. По словам психолога, лучше проанализировать свои эмоции и чувства, а также мысли накануне, которые и могли стать причиной негативного сновидения.

Напомним, бессонница и регулярный недосып могут спровоцировать когнитивные нарушения. В частности, речь идет о снижении работоспособности и ухудшению памяти.

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