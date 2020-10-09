kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.10.2020

BTC/USD

10899.16

ETH/USD

351.08

LTC/USD

46.93

НБУ 09.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Психолог рассказала, стоит ли верить во сны и пользоваться сонником
commentss НОВОСТИ Все новости

Психолог рассказала, стоит ли верить во сны и пользоваться сонником

Эксперт убеждена: если вам снится кошмар, не стоит стараться его забыть

сегодня, 11:01
Автор:

Елена Волкова

Многие из нас под впечатлением того или иного сна спешат заглянуть в сонник, чтобы узнать, что сулит сновидение в  реальной жизни. На вопросы, стоит ли верить во сны и как верно их трактовать, ответила психолог Дарина Нелединская, пишет Sputnik.

Психолог рассказала, стоит ли верить во сны и пользоваться сонником

Не секрет, что когда тело отдыхает во время сна, наш мозг продолжает работать. Некоторые сны человек утром не вспомнит, но есть и те, которые вызывают неприятные чувства. Именно на них, по словам эксперта, стоит обратить внимание. Однако не спешить заглядывать в сонник, а прислушаться к себе и проанализировать, что именно этот символ во сне значит в вашей жизни. Сонники же — это довольно обобщенное “пособие”, а ведь мозг каждого человека работает очень индивидуально. Если же вам снится кошмар, не стоит стараться его забыть. По словам психолога, лучше проанализировать свои эмоции и чувства, а также мысли накануне, которые и могли стать причиной негативного сновидения.

Напомним, бессонница и регулярный недосып могут спровоцировать когнитивные нарушения. В частности, речь идет о снижении работоспособности и ухудшению памяти.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости