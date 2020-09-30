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Ученые назвали опасное последствие бессонницы

Психологическое здоровье человека начинает страдать, если на сон он тратит менее шести часов в сутки

сегодня, 11:18
Автор:

Виолетта Комаровская

Бессонница и регулярный недосып могут спровоцировать когнитивные нарушения. В частности, речь идет о снижении работоспособности и ухудшению памяти. Об этом свидетельствуют данные исследования Медицинского колледжа Университета в Пенсильвании, которые опубликовали в журнале Sleep.

Ученые назвали опасное последствие бессонницы

Бессонница. Фото: persomed.com.ua

Чтобы понять, как именно бессонница может спровоцировать когнитивные нарушения и даже деменцию, ученые провели эксперимент с 1741 подопытным. Всех их пригласили провести ночь в лаборатории. Но поспать нормально дали только лишь части из них. Остальным позволили отдохнуть в течение шести часов. Все остальное время подопытным мешали уснуть свет, шум, либо же некомфортная температура в помещении. 

Добровольцы, которые и ранее страдали от бессонницы и недосыпа, не смогли справиться с когнитивными тестами. Их результаты были в два раза хуже, чем у остальных участников эксперимента. 

"Эти исследования показали нам, что даже люди среднего возраста могут из-за бессонницы стать жертвами раннего развития деменции, проще говоря — слабоумия", — рассказал доцент психиатрии Хулио Фернандес-Мендос, который входил в состав группы ученых-экспериментаторов. 

Кроме того, как выяснили ученые ранее, люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, чаще страдают от гипертонии, диабета, инсульта и депрессии. 

К слову, бессонница считается опасным симптомом, если человек страдает от нее, по крайней мере, три раза в неделю в течении последних трех месяцев. В таком случае лучше сразу же обращаться к врачу.

По словам Фернандеса-Мендоса, около 10% взрослого населения планеты страдают хронической бессонницей. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как связаны бессонница и лишний вес


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