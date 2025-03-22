Прогнозы погоды станут точнее: человечество на пороге нового открытия

Совсем скоро делать точные прогнозы погоды станет проще, быстрее и дешевле. Это станет возможно благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в этой области.

Прогноз погоды. Фото из открытых источников

Сегодня прогнозы погоды генерируются с помощью сложного набора этапов, каждый из которых занимает несколько часов и требует использования специально разработанных суперкомпьютеров и участия больших групп экспертов для их разработки, поддержки и развертывания.

Однако уже вскоре эту работу сможет выполнять один синоптик с обычным компьютером. Искусственный интеллект сможет выполнять техническую часть работы в десятки раз быстрее и используя в тысячи раз меньше вычислительной мощности, чем нынешние системы.

Проект Aardvark Weather призван обучить искусственный интеллект на необработанных данных с метеостанций, спутников, воздушных шаров, кораблей и самолетов со всего мира, чтобы он мог делать прогнозы. Подробности проекта, над которым работает международная группа ученых, опубликованы в журнале Nature.

Ричард Тернер, профессор машинного обучения в Кембриджском университете (Великобритания), сказал, что новый подход можно использовать для быстрого предоставления индивидуальных прогнозов для конкретных отраслей промышленности или мест. Например, с его помощью можно прогнозировать температуры для африканского фермерского хозяйства или скорость ветра для европейской компании, специализирующейся на ветроэнергетике.

По словам Тернера, модель в конечном итоге сможет производить точные восьмидневные прогнозы по сравнению с пятидневными прогнозами на данный момент, а также гиперлокализованные прогнозы.

Доктор Скотт Хоскинг, директор отдела науки и инноваций для окружающей среды и устойчивого развития в Институте Алана Тьюринга (Великобритания), сказал, что этот прорыв может "демократизировать прогнозирование", сделав мощные технологии доступными для развивающихся стран по всему миру.

Aardvark опирается на недавние исследования техногигантов Huawei, Google и Microsoft. Исследователи заявили, что, используя лишь 10% входных данных, необходимых существующим системам, Aardvark уже мог бы превзойти национальную систему прогнозирования погоды США в определенных аспектах.

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