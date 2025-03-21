Дожди будут лить в нескольких областях: как в Украине изменится погода

В эти выходные, 22 и 23 марта, в Украине ожидаются изменения в погоде – в некоторых регионах прогнозируются осадки.

Прогноз погоды (фото из открытых источников)

По словам синоптикини Натальи Диденко, в субботу возможны дожди на территории Сумской области и в районе Карпат. Однако в большинстве областей сохранится сухая погода.

"Суббота в Украине будет теплой, днем ожидается от 10 до 15 градусов. В прибрежных районах и на крайнем востоке температура составит 9…12 градусов. Дожди возможны на Сумщине и вокруг Карпат. Однако в большинстве областей все же будет преобладать сухая погода", – отметила синоптика.

По ее прогнозу, в воскресенье температура будет достаточно комфортной, однако в западных и северных регионах станет немного прохладнее.

"23 марта количество осадков увеличится – дожди пройдут в западных, северных областях и Винницкой области. В других регионах в этот день существенных осадков не ожидается", – добавила она.

В Киеве в субботу осадки не ожидаются, температура поднимется до 14 градусов.

В воскресенье в столице прогнозируется понижение температуры до 10...12 градусов, местами возможен дождь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

