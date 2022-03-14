Прием в вузы в особом порядке: что предлагает Минобразования в законопроектах

В законопроекте №7132 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере образования" указано, что согласно предложенным изменениям, выпускники школ в 2021/2022 учебном году освобождаются от ГИА( итоговой аттестации).

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Прием в 2022 году на обучение в учреждения профессионального высшего образования будет осуществляться в особом порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

Для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра выпускники могут поступать в вузы в таком же особом порядке без использования результатов внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

Согласно законопроекту №7133, предлагаются изменения в законодательные акты относительно государственных гарантий в условиях военного положения. Студенты, преподаватели учебных заведений, работники учреждений образования, научных учреждений, вынужденные переехать в другую область, покинуть рабочее место, место обучения, получают гарантии. Студенты смогут учиться дистанционно и получать стипендии, в дальнейшем проживать в пансионе, общежитии, получать питание в случае необходимости. За работниками сохраняются рабочие места и средний заработок.



Обеспечивают государственные гарантии в сфере образования органы исполнительной власти, органы военного командования, военные, военно-гражданские администрации и органы местного самоуправления, их представители, должностные лица (руководители, председатели, начальники), органы управления (структурные подразделения) в сфере образования; учебные заведения, учреждения образования, научные учреждения, их учредители; общественные объединения, благотворительные организации и физические лица, осуществляющие благотворительную (волонтерскую) деятельность.

Министерство образования и науки обратилось к ЮНЕСКО с просьбой поддержать украинских учеников, студентов, учителей и преподавателей в доступе к образовательному и научному процессу. По словам гендиректора ЮНЕСКО, университеты европейских стран будут оказывать поддержку студентам и академическим кадрам в процессе обучения и деятельности.

Как сообщал портал, с понедельника в Украине начинается учебный процесс.

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