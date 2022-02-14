После находки во французской пещере человечеству придется переписать все наши книги по истории

Во Франции раскопали пещеру, где жили и неандертальцы, и наши предки. Увиденное переворачивает с ног на голову многие исторические факты, которые ранее казались неоспоримыми. В частности, оказывается, неандертальцы не вымерли вскоре после появления Homo sapiens в Европе. Они сосуществовали вместе с современными людьми. Так продолжалось нескольких тысяч лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Каменный век. Фото: из открытых источников

Археологи на протяжении 30 лет проделали большую работу, исследуя шары грунта в пещере Мандрен, которая расположена в 140 км от города Марсель. Раскапывая пещеру все глубже у ученых было все больше удивлений. Так, им посчастливилось откопать молочный зуб ребенка Homo sapiens, которому примерно 54 тыс. лет. Эта находка показывает, что неандертальцы и Homo sapiens жили в одно и то же время. Кроме этого, были найдены орудия труда, которыми пользовались Homo sapiens.

По словам археологов, находки дают основания утверждать, что Homo sapiens прибыли из Африки в Европу на 12 тысяч лет раньше, недели считалось ранее. Также появляются основания утверждать, что Homo sapiens и неандертальцы фактически сосуществовали вместе в Европе больше 10 тысяч лет, пока неандертальцы не вымерли.

Находки могут полностью переписать книги по истории. Ведь теперь становится очевидно, что Homo sapiens и неандертальцы фактически сосуществовали и враждовали друг с другом.

Самый главный вопрос, который интересует многих ученых и историков состоит в том, почему же наши предки Homo sapiens выжили, а неандертальцы – нет. Скорее всего ответ на этот вопрос состоит в том, что нашим предкам помогла выжить организованность, их социальные группы были больше, они сумели сохранять знания.

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