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После находки во французской пещере человечеству придется переписать все наши книги по истории

Неандертальцы совсем не вымерли вскоре после прихода Homo sapiens из Африки в Европу, а продолжали сосуществовать вместе с современными людьми в течение нескольких тысяч лет

сегодня, 17:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Во Франции раскопали пещеру, где жили и неандертальцы, и наши предки. Увиденное переворачивает с ног на голову многие исторические факты, которые ранее казались неоспоримыми. В частности, оказывается, неандертальцы не вымерли вскоре после появления Homo sapiens в Европе. Они сосуществовали вместе с современными людьми. Так продолжалось нескольких тысяч лет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

После находки во французской пещере человечеству придется переписать все наши книги по истории

Каменный век. Фото: из открытых источников

Археологи на протяжении 30 лет проделали большую работу, исследуя шары грунта в пещере Мандрен, которая расположена в 140 км от города Марсель. Раскапывая пещеру все глубже у ученых было все больше удивлений. Так, им посчастливилось откопать молочный зуб ребенка Homo sapiens, которому примерно 54 тыс. лет. Эта находка показывает, что неандертальцы и Homo sapiens жили в одно и то же время. Кроме этого, были найдены орудия труда, которыми пользовались Homo sapiens.

По словам археологов, находки дают основания утверждать, что Homo sapiens прибыли из Африки в Европу на 12 тысяч лет раньше, недели считалось ранее. Также появляются основания утверждать, что Homo sapiens и неандертальцы фактически сосуществовали вместе в Европе больше 10 тысяч лет, пока неандертальцы не вымерли. 

Находки могут полностью переписать книги по истории. Ведь теперь становится очевидно, что Homo sapiens и неандертальцы фактически сосуществовали и враждовали друг с другом. 

Самый главный вопрос, который интересует многих ученых и историков состоит в том, почему же наши предки Homo sapiens выжили, а неандертальцы – нет. Скорее всего ответ на этот вопрос состоит в том, что нашим предкам помогла выжить организованность, их социальные группы были больше, они сумели сохранять знания.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-60322676?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bmeta.ua%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom4=86C64252-8CA8-11EC-BCCA-1C8D4744363C&at_campaign=64&at_custom3=BBC+UA&at_medium=custom7&at_custom2=twitte
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