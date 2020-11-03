Ученые рассказали, как неандертальцы заботились о своих детях

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Любовь Блажко
Выяснить необходимую информацию специалистам помогли молочные зубы, которые были обнаружены ими в небольшом районе северо-востока Италии. Они узнали, что дети, которым принадлежала ценная находка, жили в этом месте около 70 тысяч лет тому назад.
Как неандертальцы заботились о своих детях. Фото: unsplash
Ученые рассказали, что женщины-неандертальцы сами отучали свое чадо от груди, точно так же, как это делают современные мамы. Потому что хорошо известно, что дитя уже с 6-го месяца своей жизни нуждается более сытной еде, и мамы старались почувствовать его потребность как можно раньше.
Но самым удивительным остается тот факт, что почти всю свою жизнь дети не покидали жилье своих родителей или же находились совсем рядом с ними. В те времена они были полностью "домашними", а не наоборот, как ранее считали ученые.
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