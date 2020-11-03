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Ученые рассказали, как неандертальцы заботились о своих детях

Женщины-неандертальцы, как и современные мамы, сами отлучали детей от груди

сегодня, 21:19
Автор:

Любовь Блажко

Выяснить необходимую информацию специалистам помогли молочные зубы, которые были обнаружены ими в небольшом районе северо-востока Италии. Они узнали, что дети, которым принадлежала ценная находка, жили в этом месте около 70 тысяч лет тому назад. 

Ученые рассказали, как неандертальцы заботились о своих детях

Как неандертальцы заботились о своих детях. Фото: unsplash

Ученые рассказали, что женщины-неандертальцы сами отучали свое чадо от груди, точно так же, как это делают современные мамы. Потому что хорошо известно, что дитя уже с 6-го месяца своей жизни нуждается более сытной еде, и мамы старались почувствовать его потребность как можно раньше.

"По сравнению с другими приматами весьма вероятно, что высокая потребность в энергии человеческого мозга, который развивается, вызывает раннее введение твердой пищи в рацион детей", — уверен эксперт Федерико Лугли из Университета Болоньи.

Но самым удивительным остается тот факт, что почти всю свою жизнь дети не покидали жилье своих родителей или же находились совсем рядом с ними. В те времена они были полностью "домашними", а не наоборот, как ранее считали ученые. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 5-летний мальчик обнаружил в деревне следы динозавра. В провинции Сычуань, на юго-западе Китая, были обнаружены странные отметины на камне, которые напоминали большие следы от куриных лап. И только 5-летний мальчик, увлекающийся наукой, предположил, что это следы теропода — ящеритазового динозавра, у которого было три пальца на ногах.


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Источник: https://www.eurekalert.org/
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