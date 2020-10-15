Ценная находка: 5-летний мальчик обнаружил в деревне следы динозавра

В провинции Сычуань, на юго-западе Китая, были обнаружены странные отметины на камне, которые напоминали большие следы от куриных лап. И только 5-летний мальчик, увлекающийся наукой, предположил, что это следы теропода — ящеритазового динозавра, у которого было три пальца на ногах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

dailymail.co.uk

5-летний мальчик, который гостил у своего дедушки в соседней деревне, услышал, что взрослые обсуждают какой-то камень, на котором есть странные отметины. Он попросил маму показать ему это место. Приехав туда, ребенок внимательно осмотрел отпечатки и заявил, что вероятнее всего, они принадлежат динозавру, о котором он читал в книге.

Мать мальчика сделала несколько снимков этих странных следов и отправила их палеонтологу, который на следующий день, приехал самостоятельно осмотреть камень. Он подтвердил, что на камне действительно остались следы хищника, который населял планету около 130 млн лет назад.

Теперь ученые хотят исследовать всю деревню, ведь вполне возможно, в ней есть и другие ценные находки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что скелет динозавра, которому 67 млн лет, продали на аукционе за рекордную сумму.

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