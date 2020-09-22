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Полезная замена фастфуда: ученые нашли решение

Они обратили внимание на проблемы, связанные с промышленным выловом редких морских существ

сегодня, 19:19
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Австралии пришли к выводу, что жареную рыбу в фастфуде лучше заменить медузами. Так они считают потому, что промышленный вылов редких морских существ грозит их полному исчезновению, в отличии от медуз – им это пока что не угрожает. Об этом пишет издание lenta.

Полезная замена фастфуда: ученые нашли решение

Ученые предложили полезную замену фастфуда. Фото: unsplash

Изучение данной проблемы помогло ученым установить, что под промышленное рыболовство попадают 92 вида исчезающих морских жителей, 11 из которых – критически вымирающие виды. Охота на них во многих странах ведется вполне легальным путем, именно поэтому нужно срочно предпринять решительные меры, говорят австралийские эксперты.

Необходимо тщательно пересмотреть и разработать стандарты маркировки морепродуктов, чтобы избежать исчезновения рыбы. Неплохо было бы заменить ее на альтернативу – например, на медуз. 

Специалисты уверены в том, что поедание вымирающих видов морских представителей идет за пределами всякой этики. И если вы готовы от них отказаться, то нужно начинать немедленно, пока совсем не стало поздно. А если же нет – начинайте есть медуз, утверждают авторы этого исследования. 

Напомним, до 14,5 метров: ученые назвали самую большую рыбу.


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