До 14,5 метров: ученые назвали самую большую рыбу

Чтобы выяснить это, ученым из Гавайского Института морской биологии пришлось на протяжении десяти лет наблюдать за акулами в прибережных водах Австралии. Они пришли к выводу, что самки китовой акулы являются самыми крупными рыбами в мире. Длина их тела может доходить до 14,5 метров, передает издание zn.

Самая большая рыба. Фото: unsplash

Но прежде чем они достигнут такого большого размера, должно пройти 30 лет. Из-за такого длительного времени очень много акул погибает, так и не успев создать потомство. Это все привело к тому, что вскоре данный вид рыб может исчезнуть, потому что их численность в разы снизилась.

Также экспертам удалось выяснить, что самцы китовых акул растут гораздо быстрее. Но самки имеют возможность сохранять свой темп роста на протяжении всего существования, в отличии от самцов. Ученые уверены в том, что разница в скорости их роста может помочь разработать стратегию охраны животных. А также разъяснить многие особенности этого вида рыб. Например, одна яркая особенность проявляется в том, что самцы китовых акул могут создавать скопления в мелководных прибережных водах тропиков. Это позволяет им получать все изобилие от пищи, чтобы поддерживать свой темп роста.

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