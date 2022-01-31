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Почему Ван Гог отрезал себе ухо: ученые называют две версии

Исследователи пытаются выяснить, почему известный нидерландский художник Ван Гог в 1888 году отрезал себе ухо: есть две версии

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Винсент Ван Гог - один из ярчайших представителей постимпрессионизма, чьи работы оказали вневременное влияние на живопись XX века. Но ученые до сих пор пытаются понять, почему в 1888 году нидерландский художник отрезал себе ухо.

Почему Ван Гог отрезал себе ухо: ученые называют две версии

Ван Гог (фото из открытых источников)

Как сообщает издание BBC, писатель Мартин Бейли, который специализируется по Ван Гогу, утверждает, что согласно новой версии, художник отрезал себе ухо из-за новости о помолвке брата. 23 декабря 1888 году он получил письмо, в котором брат Тео сообщил, что девушка, за которой он долгое время ухаживал, согласилась стать его женой. Это расстроило Ван Гога, поскольку он боялся лишиться эмоциональной и финансовой поддержки брата. Поэтому он взял бритву, отрезал себе ухо, завернул его в бумаге и отправил в публичный дом знакомой проститутке. На следующее утро художника нашли в своей комнате без сознания. Ван Гог ничего не помнил о событиях того дня, ему диагностировали "острую манию с общим безумием", после чего поместили в клинику на лечение. Именно там, в Сан-Реми-де-Провансе (на юго-востоке Франции) он написал свою "Звездную Ночь".

Но некоторые историки говорят, что новость о помолвке брата художник прочитал спустя несколько дней после того, как отрезал ухо. А Мартин Бэйли говорит, что это все произошло в день ссоры Ван Гога с другом Полем Гогегом.  А это и есть первая версия, которую рассматривали ученые, пытаясь понять, что заставила художника лишить себя уха.

Предполагается, что 23 декабря 1888 года Ван Гог сильно поссорился с товарищем и в порыве ярости и нервного напряжения отрезал себе слуховой орган.

Говорят, что нидерландский художник страдал несколькими психическими расстройствами, в частности биполярным и пограничным расстройством личности.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на известной картине Ботичелли нашли черновик другой работы.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-54780434
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