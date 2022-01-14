На известной картине Ботичелли нашли черновик другой работы

На картине итальянского художника Сандро Боттичелли "Муж скорби", которую планируют выставить на аукционе в конце января, нашли скрытое изображение Мадонны и Иисуса по слою краски. Об этом сообщает CNN. Рисунок обнаружили с помощью инфракрасного света.

Муж скорбей - фото из открытых источников

Старший вице-президент аукциона и директор отдела картин старых мастеров Крис Апостл, считает, что детали рисунка дают понять, что это может быть черновиком картины "Дева нежности" (один из основных типов изображения Богоматери). Как поясняет Апостл, панель была дорогим материалом, так что 55-летний художник, забросив этот рисунок как черновик, решил, перевернув панель, изобразить на ней другой сюжет. Кроме этого, инфракрасные изображения показывают, как Боттичелли менял картину. 27 января картину предстоит выставить на аукцион Сотбиз в Нью-Йорке со стартовой ценой в 40 миллионов долларов. До этого она долгое время находилась в частной коллекции.

Справка. "Муж скорбей" — портрет Христа с терновым венцом и летящими ангелами окружают голову, создавая нимб. В конце XV – начале XVI века Боттичелли глубоко погрузился в веру, что не могло не отразиться на его творчестве. Если он писал светские сюжеты, изображая преимущественно флорентийскую знать, то в его творчестве стали появляться религиозные мотивы. Особую ценность картине придает и тот факт, что известно лишь три портрета Боттичелли позднего периода. Эксперты говорят, что это наиболее реалистичное изображение Христа, символизирующее его страдания и смерть.

Напомним, крупнейшая в мире картина на холсте была продана на дубайском аукционе почти за 228 млн дирхамов (62 млн долл.), что поставило ее в число самых дорогих произведений искусства, когда-либо уходивших с молотка. Картина под названием "Путешествие человечества", площадью более 1,5 тыс. кв. м, что эквивалентно по размерам приблизительно четырем баскетбольным площадкам. Работа была создана британским художником Сашей Джафри для того, чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от пандемии COVID-19. Разрезав работу на 70 частей, первоначально планировали продать панели по отдельности в надежде получить в совокупности 30 млн долл. Но на благотворительном аукционе в понедельник дубайский бизнесмен Андре Абдун предложил более чем вдвое больше, чтобы купить их все.

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