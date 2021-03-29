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Главная Новости Общество искусство и культура Самая большая в мире картина на холсте продана за рекордную сумму на благотворительном аукционе в Дубае
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Самая большая в мире картина на холсте продана за рекордную сумму на благотворительном аукционе в Дубае

Деньги от продажи картины направят на благотворительность

сегодня, 00:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Крупнейшая в мире картина на холсте была продана на дубайском аукционе почти за 228 млн дирхамов (62 млн долл.), что поставило ее в число самых дорогих произведений искусства, когда-либо уходивших с молотка. Об этом пишет CNN.

Самая большая в мире картина на холсте продана за рекордную сумму на благотворительном аукционе в Дубае

Фото: CNN

Картина под названием "Путешествие человечества", площадью более 1,5 тыс. кв. м, что эквивалентно по размерам приблизительно четырем баскетбольным площадкам.

Работа была создана британским художником Сашей Джафри для того, чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от пандемии COVID-19.

Разрезав работу на 70 частей, первоначально планировали продать панели по отдельности в надежде получить в совокупности 30 млн долл. Но на благотворительном аукционе в понедельник дубайский бизнесмен Андре Абдун предложил более чем вдвое больше, чтобы купить их все.

Продажа ставит имя Джафри в число самых дорогих ныне живущих художников в мире. 62 млн долл., собранные "Путешествием человечества", были побиты на аукционе только работами Джеффа Кунса, Дэвида Хокни и цифрового художника Бипла, чей NFT образ "Каждый день: Первые 5000 дней" были проданы через Christie's более чем за 69 млн долл. в начале этого месяца.

В рамках инициативы Jafri Humanity Inspired initiative вырученные от аукциона средства будут переданы ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Глобальному фонду подарков и Dubai Cares для программ, связанных с образованием детей, здравоохранением, санитарией и цифровым подключением. В пресс-релизе, опубликованном Dubai Cares, Джафри описал эту продажу как момент для человечества.

Это произведение искусства занесено в Книгу Рекордов Гиннесса как самое большое художественное полотно в мире. Оно было создано в бальном зале отеля Atlantis The Palm в Дубае, где базировался Джафри, когда в прошлом году Объединенные Арабские Эмираты ввели ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19.

На завершение картины ушло семь месяцев, и она была написана абстрактной кистью и капельной живописью в стиле, который Джафри называет "магическим реализмом.

Ранее "Комментарии" писали, что в мире впервые продадут картину, нарисованную роботом Софией.


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Источник: https://edition.cnn.com/style/article/sacha-jafri-largest-painting-sold/index.html
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