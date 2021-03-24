В мире впервые продадут картину, нарисованную роботом Софией (Видео, Фото)

Робот София создала свой первый шедевр который продадут на аукционе. Фото з интернета

Самый популярный человекоподобный робот София теперь создает шедевры. Вчера — 23 марта искусственный интеллект создал свою первую картину. София рисовала с помощью художника Андреа Боначето. Искусственный интеллект использовал некоторые детали рисунков с произведений наставника.



Картину планируют выставить на аукцион. Шедевр планируют продавать в формате невзаимозаменяемыми токена. Это такая цифровая запись, подтверждающая авторство Софии.

Цифровая работа записана в формате MP4. Она называется "Sophia Instantiation". Запись длится 12 секунд. На видео показано как портрет Андреа Боначето постепенно превращался в цифровую картину Софии.

Завершенного варианта в интернете нет, поэтому давайте просмотрим как создавался шедевр от робота.

Напомним, что робот София разработана гонконгской компанией Hanson Robotics. За основу внешности человекоподобного робота была взята актриса Одри Хепберн. София может показывать мимику из шестидесяти эмоций. Искусственный интеллект умело шутит и находит интересные ответы на все вопросы. София — частый гость многих общественных и развлекательных программ.

Кроме того, робот София знает много языков и имеет гражданство Саудовской Аравии.

Интересно, что когда у искусственного интеллекта спросили о коррупции в Украине, он на несколько секунд завис.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания Boston Dynamics, известная своими разработками в области робототехники представила новый видеоролик, в котором показала возможности "руки" четвероногого пса. Обновленная версия робота-собаки может собирать вещи и сажать растения. Видео можно посмотреть в нашем материале.

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