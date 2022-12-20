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Почему исчезает мобильная связь при отсутствии тока: официальное объяснение

Нацкомиссия объяснила, почему во время исчезновения электроэнергии мобильная связь не работает

сегодня, 09:00
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Автор:

Давиденко Евгения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастнотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), пояснила, что оборудование, из которого состоит базовая станция мобильной связи, не работает без электричества. Когда электричество выключается, сигнал слабеет, а затем исчезает. Это касается как Интернета, так и связи, написала пресс-служба комиссии в Facebook.

Почему исчезает мобильная связь при отсутствии тока: официальное объяснение

Фото: https://pixabay.com/


Согласно сообщению, базовые станции оборудованы аккумуляторными батареями, которые автоматически включаются при прекращении централизованного электропитания. Они способны обеспечивать работу базовой станции от двух до пяти часов при полной зарядке. Если батарея потратила заряд, ей нужно длительное время для подзарядки.


"Существенная нагрузка на сеть уменьшает срок автономной работы. В частности, для обеспечения мобильного интернета стандарта 4G базовые станции используют больше электроэнергии. Поэтому во время блэкаутов мобильные операторы отключают часть оборудования (например, отдельные частотные диапазоны или стандарты), чтобы предоставлять приоритет голосовым услугам связи”, — говорится в сообщении.


Поэтому в регуляторе советуют в отсутствие тока контактировать через SMS и в мессенджерах, которые поглощают меньше ресурсов, чем мобильный интернет. При этом лучше не делиться "тяжелым" контентом, например видео, голосовые файлы, а ограничиться базовым функционалом, говорят в НКЭК.

 

"В случае потери связи в сети оператора можно воспользоваться услугой национального роуминга на сетях операторов Vodafone Ukraine, Kyivstar, lifecell и 3mob", — отметили в комиссии.

Там также добавили инструкцию по подключению нацроуминга.

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Источник: https://www.facebook.com/NCEC.gov.ua/about
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