Почему 90% людей являются правшами: ученые обнаружили неожиданное объяснение в эволюции человека

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Slava Kot
Почему подавляющее большинство людей пользуются правой рукой, в то время как левшими остаются лишь около 10% населения? Этот вопрос десятилетиями интересовал ученых. Однако теперь новое исследование британских ученых свидетельствует, что ответ может крыться не только в особенностях мозга, но и в том, как наши предки научились ходить на двух ногах.
Почему большинство людей правши. Фото из открытых источников
Исследователи из Оксфордского университета опубликовали результаты работы в журнале PLOS Biology, где проанализировали поведенческие и биологические особенности людей и 41 вида обезьян и человекоподобных приматов. Используя эволюционную статистическую модель, они проверили самые распространенные гипотезы, объясняющие преобладание правой руки.
Первоначально ученые исследовали влияние питания, массы тела, социального поведения, среды обитания, использования инструментов и способа передвижения. Однако ни один из этих факторов не смог объяснить, почему люди настолько отличаются от других приматов, ведь преимущество "правшей" не наблюдается ни у одного из наших эволюционных родственников.
Переломным моментом стал учет двух дополнительных факторов: размера мозга и соотношение длины ног и рук, которое является важным показателем прямохождения. Именно после этого люди перестали выглядеть исключением из других видов.
Ученые также реконструировали возможную эволюцию этой особенности. Они считают, что ранние предки человека лишь незначительно предпочитали правую руку. Впоследствии, с появлением представителей рода Homo, эта тенденция усиливалась, а у современного человека, то есть Homo sapiens, стала наиболее выразительной.
Ученые предполагают, что процесс происходил в два этапа: сначала прямохождение освободило руки для выполнения более сложных задач, а позже развитие мозга закрепило преимущественное использование правой руки. В дальнейшем ученые планируют исследовать, как на это могли повлиять культура, образ жизни и почему леворукость до сих пор сохраняется среди части человечества.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые открыли неизвестный вид "человека-дракона", переписывающего историю человечества.
Также "Комментарии" писали, что ученые впервые исследовали генетический материал Homo erectus, и это изменяет эволюцию человека.