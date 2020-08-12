Пик звездопада Персеиды: ученые прогнозируют до 60 метеоров в час

Приближается апогей звездопада Персеиды – пик метеорного потока будет виден лучше всего 12 августа и 13 августа до полуночи, пока не взошла Луна. Об этом пишет в статье УП научный сотрудник Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ирина Верлюк.

Звездопад Персеиды длится с 17 июля до 24 августа, но максимум потока, по прогнозу Международной метеорной организации, состоится сегодня ночью.

Как объяснила ученая, на самом деле звездопад не имеет никакого отношения к настоящим светилам-звездам. В действительности люди видят метеоры, возникающие, когда в атмосферу Земли вторгаются мельчайшие частички космического вещества массой в несколько граммов и даже меньше. Они залетают к нам со скоростью от 11 до 72 километров в секунду и взаимодействуют с атмосферой. Так, перед летящей метеорной частичкой образовывается словно воздушная подушка из сильно накаленного и сжатого воздуха, она значительно превышает по размерам само метеорное тело. Именно ее свечение и наблюдают люди, называя "падающей звездой". Также за частичкой остается след из продуктов ее распада, образуя сияние.

В статье говорится, что метеоры вспыхивают на высоте 80–120 км, где находится верхняя граница плотных слоев атмосферы. В отличие от метеоритов, у метеорных частичек маленькие размеры, поэтому они полностью сгорают в атмосфере и не долетают до поверхности Земли.

Отметим, что метеорный поток Персеиды известен свыше 1200 лет. В этом году Международная метеорная организация прогнозирует до 60 метеоров в час.

Напомним, для наблюдения за падением звезд не понадобится специальное оборудование. Лучше всего удастся рассмотреть метеорный дождь при чистом небе. Стоит отметить, что наблюдение может занять время, так что запасайтесь терпением. Самый лучший вариант насладиться звездным дождем – отправиться в уединенное место за город, где меньше искусственного освещения и поэтому – лучше видимость. По желанию прихватите с собой перекус и теплые вещи, а также – хорошую компанию.

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