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Стартует звездопад Персеиды: когда можно увидеть метеорный дождь

Метеорный поток Персеиды начинается уже сегодня, а пика достигнет в начале августа

сегодня, 17:12
Автор:

Таисия Ерохина
Стартует звездопад Персеиды: когда можно увидеть метеорный дождь

С 17 июля стартует зрелищный летний поток метеоров, известный как звездопад Персеиды. Об этом передает Time and date.

Персеиды – одни из самых ярких метеорных потоков года, происходящие ежегодно с 17 июля по 24 августа. Обычно они достигают пика в период с 9 по 13 августа. В этом году максимально активным и заметным звездопад будет в ночь с 12 на 13 августа. Сам пик "падающих звезд" можно будет застать накануне рассвета – примерно в 03:00. Если погода будет безоблачной, то представится возможность запечатлеть около 60 вспышек в час.

Добавим, что для наблюдения за падением звезд не понадобится специальное оборудование. Лучше всего удастся рассмотреть метеорный дождь при чистом небе. Стоит отметить, что наблюдение может занять время, так что запасайтесь терпением. Самый лучший вариант насладиться звездным дождем – отправиться в уединенное место за город, где меньше искусственного освещения и поэтому – лучше видимость. По желанию прихватите с собой перекус и теплые вещи, а также – хорошую компанию.

Как сообщалось, украинцы увидят самую яркую комету, пролетающую раз в 6800 лет.


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