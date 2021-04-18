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Пентагон заявил, что слитое в сеть видео с НЛО – настоящее

Министерство обороны США подтвердило, что видео с НЛО, снятые два года назад, настоящие

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий








Пентагон подтвердил, что видеоролики 2019 года, на которых запечатлены "неопознанные летающие объекты", — настоящие.

Пентагон заявил, что слитое в сеть видео с НЛО – настоящее

НЛО (фото из открытых источников)

Издание CNN со ссылкой на пресс-секретаря Министерства обороны США Сью Гоф заявило, что видеоматериалы, попавшие в сеть в 2019 году с НЛО, — подлинные.

Согласно информации, они были сделаны сотрудниками военно-морского флота США. На кадрах, снятых документалистом Джереми Корбеллом, видно, как по небу хаотично передвигается мигающий объект треугольной формы. Представительница Пентагона подтвердила, что эту видеозапись действительно сделали в 2019 году служащие США.

Также она рассказала о подлинности трех фотографий, на которых видно неопознанные летающие объекты: один в форме "шара", другой — в форме "желудя", третий же описывают как "металлический аэростат".

По словам Гоф, исследованием этих случаев появления НЛО занимается целая группа ученых. Однако Министерство обороны США не намерено публично обсуждать детали происходящего на видеоролике в целях обеспечения безопасности операций.

 

Напомним, что в феврале 2021 года в сети появилась информация, что Пентагон признал, что хранит обломки НЛО и проводит над ними исследования. Об этом заявил ученый Энтони Брагалия, которому Министерство обороны США ответило на запрос, касающийся неопознанных летающий объектов. В ответе ведомство подтвердило, что обладает обломками НЛО и у них есть "экстраординарные возможности".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в прошлом месяце экипаж пассажирского самолета авиакомпании American Airlines сообщил о встрече с неопознанным летающим объектом.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/04/15/politics/unidentified-aerial-phenomena-defense-department/index.html
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