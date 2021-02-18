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Главная Новости Общество наука и обучение Пентагон признал, что хранит обломки НЛО: что с ними делают
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Пентагон признал, что хранит обломки НЛО: что с ними делают

Говорится, что обломки НЛО имеют «экстраординарные» возможности

сегодня, 13:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Существуют ли внеземные цивилизации и правда ли, что они давно посещают нашу Землю? Наверное, этот вопрос интересует многих. Недавно издание The Sun, ссылаясь на письмо разведывательного управления Минобороны США, написало, что на Земле действительно были найдены обломки НЛО и над ними проводятся исследования.

Пентагон признал, что хранит обломки НЛО: что с ними делают

Контакт с НЛО / фото: pixabay.com

Ученый Энтони Брагалия рассказал, что несколько лет назад отправил в Минобороны США запрос, касающийся материалов, связанных с неопознанным летающим объектом, которыми обладает ведомство. В ответ он получил 154 страницы результатов испытаний, в том числе и отчет об необычном металле, который обладает "памятью" формы. Речь идет о нитиноле, который при деформации способен вернуть свою прежнюю форму, не оставляя следов смятия.

Также в ответе говорится о том, что обломки НЛО обладают "экстраординарными возможностями", то есть способны делать объекты невидимыми или замедлять скорость света.

Исследователь заявил, что Пентагон подтвердил информацию о том, что хранит и проводит исследования над обломками неопознанного летающего объекта. Но вместе с этим, ученый подчеркнул, что ответ разведывательного управления Минобороны США был изложен уклончиво и важные подробности были упущены.

Энтони Брагалия считает, что часть материала, над которым военные проводят испытания, могла быть получена в 1947 году в штате Нью-Мексико. Там недалеко от города Розуэлл случилось предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что израильский профессор Хаим Эшеде шокировал заявлением, что пришельцы давно живут среди нас и сотрудничают с властью США.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/14038945/pentagon-admits-testing-wreckage-ufo-crashes/
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