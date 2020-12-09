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«Пришельцы сказали Трампу подождать»: израильский профессор шокировал заявлением

По словам профессора, Трамп едва не раскрыл секрет пришельцев

сегодня, 18:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Пока ученые продолжают исследовать глубины космоса и пытаются найти внеземные цивилизации, израильский профессор Хаим Эшеде шокировал заявлением, что пришельцы давно живут среди нас и сотрудничают с властью США.

«Пришельцы сказали Трампу подождать»: израильский профессор шокировал заявлением

пришельцы на Земле (фото из открытых источников)

Ученый около 30 лет отвечал за военно-разведывательную космическую программу Израиля и даже когда ушел в отставку, продолжал выполнять функции научного консультанта. Недавно в интервью одному изданию он заявил, что инопланетяне давно установили контакт с людьми, но власти США держат это в тайне, потому что человечество пока не готово к такому открытию. 

Хаим Эшеде отметил, что президент США Дональд Трамп был едва не проговорился об существовании пришельцев из Галактической Федерации, но они попросили его подождать, потому что на Земле может начаться массовая истерия. 

По словам профессора, США и инопланетные существа заключили соглашение, согласно которому представители внеземной цивилизации могут проводить на нашей планете эксперименты.

Неизвестно, почему профессор оказался менее сознательным, чем Трамп и решил поведать людям этот большой секрет. Впрочем, никаких доказательств правдивости своих слов он не предоставил. 

Хаим Эшеде лишь подчеркнул, что если бы решился сказать об этом пять лет назад, то люди бы не поверили ему и приняли за психически больного, а сегодня эта информация уже воспринимается людьми по-другому.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известный астрофизик Сет Шостак заявил, что человечество установит контакт с инопланетянами до 2036 года, а сейчас это трудно сделать из-за недостаточной мощности компьютеров, которые исследуют сигналы с космоса. 


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Источник: https://www.nbcnews.com/news/weird-news/former-israeli-space-security-chief-says-extraterrestrials-exist-trump-knows-n1250333
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