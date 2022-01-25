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Основатель Amazon инвестировал в «препарат против старения и смерти»

Ожидается, что благодаря препарату взрослые клетки будут возвращаться в состояние стволовых

сегодня, 02:28
Автор:

Ольга Чародий
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Американский эксцентричный миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос вложил средства в проект по разработке препарата, способствующего омоложению клеток человеческого организма. Об этом сообщает издание The Conversation. Стартап Altos Labs планирует разработать технологию, которая будет омолаживать человеческие клетки, восстанавливать устойчивость к болезням, травмам и инвалидности. Ожидается, что благодаря препарату взрослые клетки будут возвращаться в состояние стволовых.

Основатель Amazon инвестировал в «препарат против старения и смерти»

Основатель Amazon - фото из открытых источников

Одним из первых участников проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline доктор медицины Хэл Бэррон. В совет директоров Altos Labs вошли лауреаты Нобелевской премии по химии Дженнифер Дудна (2020, генная инженерия) и Франсес Арнольд (2018, применение энзимов). При этом, как подметил ведущий YouTube-блога Lifespan News Райан ОʼШи, сама компания не называет имена своих инвесторов. Если Джефф Безос и Юрий Мильнер действительно связаны с этим стартапом, как сообщают СМИ, почему их имена отсутствуют в прессрелизе на сайте Alto Labs? Там говорится, что проект финансируется известными компаниями-фаундерами и инвесторами, но не указываются имена. Стратегическое ли это решение? Стремится ли Alto Labs умалять участие крупнейших бизнесменов в этом стартапе, насколько это возможно, чтобы бренд Безоса не омрачал очень важную научную работу? Считает ли, что теории заговора, в которых часто фигурируют миллиардеры типа Безоса, повредят имиджу проекта борьбы со старением?”, – отметил ведущий.

Среди других инвестиций Безоса следует также упомянуть выделение 791 миллиона долларов в октябре 2020-го "на сохранение планеты путем создания экологических инноваций" и создания "Фонда Земли" в феврале того же года, направленного на борьбу с климатическими изменениями и стартовым капиталом в 10 миллиардов долларов.

Напомним, Amazon Джефф Безос лишился статуса наиболее состоятельного человека планетыЗа сутки состояние миллиардера сократилось на 6,76%, или на 13, 9 млрд долларов и теперь оно составляет 192,4 млрд долларов. 




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Источник: https://theconversation.com/jeff-bezos-is-looking-to-defy-death-this-is-what-we-know-about-the-science-of-ageing-175379
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