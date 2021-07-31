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Безос больше не самый богатый человек мира: кто занял его место

За сутки состояние Безоса сократилось на 6,76%

сегодня, 09:25
Автор:

Елизавета Черных

Основатель компании Amazon Джефф Безос лишился статуса наиболее состоятельного человека планеты. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, пишет УНН.

Безос больше не самый богатый человек мира: кто занял его место

Джефф Безос - фото из открытых источников

За сутки состояние миллиардера сократилось на 6,76%, или на 13, 9 млрд долларов и теперь оно составляет 192,4 млрд долларов. 

Лидером рейтинга самых состоятельных людей планеты стал владелец группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. Сейчас его состояние оценивается в 192,9 млрд долларов.

Третьим же в списке является основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск с состоянием в 179,4 млрд долларов. Оно за день выросло на 2,2 млрд долларов. 

Отмечается, что состояние Безоса уменьшилось в результате падения акций компании Amazon. Вчера они упали в цене на более, чем 7,5% и составили 3,3 тыс. долларов за бумагу. 

Напомним, что в мае Джефф Безос заявил, что уходит с поста главы компании Amazon. Миллиардер  написал прощальное письмо акционерам в последние дни на посту главы компании. Безос пообещал заботиться обо всех сотрудниках, и призвал не становиться "нормальными". Должность Безоса перешла к Энди Ясси — руководителю подразделения Amazon Web Services. В письме Джефф Безос дал несколько установок, а также советов.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что Джефф Безос совершил полет своей долгожданный полет в космос. Вместе с миллиардером в космосе побывали еще трое туристов. дата полета была выбрана не случайно, она посвящена годовщине высадки на Луну экипажа космического аппарата  "Аполлон-11" в 1969 году.



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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1938395-bezos-vtrativ-pershe-mistse-v-spisku-naybagatshikh-lyudey-svitu
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