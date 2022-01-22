Один из самых богатых людей мира нанял ученых для разработки "лекарства против старения"

Основатель Amazon Джефф Безос собирает команду ведущих ученых, чтобы разработать технологию бессмертия. Об этом сообщает Futurism.

Джефф Безос - фото из открытых источников

Миллиардер направляет свои деньги в стартап против старения под названием Alto Labs. В проект недавно вовлечен Хал Баррон, бывший главный научный директор фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline, который теперь назначен генеральным директором Alto Lab.

"Для меня великая честь получить такую уникальную возможность возглавить такую уникальную компанию с миссией, направленной на преодоление болезней", – сказал Баррон в пресс-релизе стартапа.

Баррон присоединяется к настоящей команде ученых, которой поставлена задача преодолеть смерть. В том числе в команде есть доктор Шинья Яманака, лауреат Нобелевской премии по медицине 2012 года за работу по исследованию стволовых клеток, и Дженнифер Дудна, солауреат Нобелевской премии 2020 года по химии за роль в разработке инструмента редактирования генов CRISPR.

Вместе с командой мощных ученых и исследователей поддерживающий Безос стартап также объявил, что получил более 3 миллиардов долларов на запуск.

Безос также не единственный сверхбогатый инвестор, помогающий финансировать Alto Labs. Российско-израильский миллиардер Юрий Мильнер также участвует в разработке технологии против старения.

В основе стартапа лежит миссия достижения биологического перепрограммирования. Это метод по существу омоложения клеток после их созревания. Теоретически клетки могут делать такие вещи, как восстанавливать ваше тело по мере старения и даже лечить возрастные заболевания, такие как деменция.

Только время покажет, может ли это предприятие, которое поддерживается миллиардерами, действительно помочь нам оставаться молодыми навсегда. Если ничего другого, то, по крайней мере, мы узнаем, что если все деньги в мире вместе с командой ведущих ученых не смогут победить смерть, то, возможно, ничего не сможет.

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