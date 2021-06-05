Объявлены первые результаты ВНО: где посмотреть свою оценку

В Украине опубликованы первые результаты по ВНО. О том как узнать результаты тестов вы можете узнать в нашей статье.

Как узнать результаты по ВНО. Фото из открытых источников

На данный момент в нашей стране проходит основная сессия внешнего независимого оценивания. Абитуриенты уже написали тесты по нескольким предметам, а вчера, 4 июня, появились результаты ВНО по химии.

Результаты оценивания по данному предмету уже появились в личных кабинетах участников тестирования. Известно, что всего за выполнение всех заданий тестируемый мог получить максимальные 74 балла. Тест содержал 52 задания. Чтобы успешно пройти тестирование участнику нужно было набрать минимум 14 баллов.

Чтобы узнать свои результаты, нужно:

1. Зайти на страничку персонального кабинета на сайте внешнего независимого тестирования.

2. Ввести все необходимые данные — номер сертификата, пин-код и год получения сертификата тестирования ВНО (эти данные можно найти на своем личном сертификате внешнего независимого оценивания).

3. Выполнив вход, в личном кабинете нужно перейти на вкладку предмета, по которому вы хотите узнать результат.

Следующими (18 июня) объявят результаты тестирования по иностранным языкам - английский, испанский, немецкий, французский.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Министр образования Сергей Шкарлет сообщил о том, как может проходить обучение в школах с 1 сентября 2021 года.

Также издание информировало о том, что в Украине запустили платформу, которая поможет привлекать детей к чтению. Проект также может быть полезным и для родителей, и для работников образовательных учреждений.

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