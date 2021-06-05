logo
Русский Українська

BTC/USD

37701.65

ETH/USD

2776.03

LTC/USD

182.75

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Объявлены первые результаты ВНО: где посмотреть свою оценку
commentss НОВОСТИ Все новости

Объявлены первые результаты ВНО: где посмотреть свою оценку

В Украине объявили результаты ВНО по одному из предметов

сегодня, 08:57
Автор:

Денис Подставной

В Украине опубликованы первые результаты по ВНО. О том как узнать результаты тестов вы можете узнать в нашей статье. 

Объявлены первые результаты ВНО: где посмотреть свою оценку

Как узнать результаты по ВНО. Фото из открытых источников

На данный момент в нашей стране проходит основная сессия внешнего независимого оценивания. Абитуриенты уже написали тесты по нескольким предметам, а вчера, 4 июня, появились результаты ВНО по химии. 

Результаты оценивания по данному предмету уже появились в личных кабинетах участников тестирования. Известно, что всего за выполнение всех заданий тестируемый мог получить максимальные 74 балла. Тест содержал 52 задания. Чтобы успешно пройти тестирование участнику нужно было набрать минимум 14 баллов. 

Чтобы узнать свои результаты, нужно:

1. Зайти на страничку персонального кабинета на сайте внешнего независимого тестирования. 

2. Ввести все необходимые данные — номер сертификата, пин-код и год получения сертификата тестирования ВНО (эти данные можно найти на своем личном сертификате внешнего независимого оценивания). 

3. Выполнив вход, в личном кабинете нужно перейти на вкладку предмета, по которому вы хотите узнать результат. 

Следующими (18 июня) объявят результаты тестирования по иностранным языкам -  английский, испанский, немецкий, французский. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Министр образования Сергей Шкарлет сообщил о том, как может проходить обучение в школах с 1 сентября 2021 года

Также издание информировало о том, что в Украине запустили платформу, которая поможет привлекать детей к чтению. Проект также может быть полезным и для родителей, и для работников образовательных учреждений.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukraine/events/rezultaty-vno-2021-po-himii-i-drugim-predmetam-kogda-gde-i-kak-uznat-grafik-instrukciya-50161918.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ