В Украине запустили проект, который будет поощрять детей к чтению - детали

В Украине впервые стартовала платформа, которая поможет привлечь детей к чтению и развитию. Об этом сообщает ресурс Amazing Ukraine.

В Украине создали проект, который будет популяризировать книгу среди малышей. Фото: chitalochka-ru

Платформа называется BOOKMINT's. Она была запущена благодаря "Форуму издателей" и "Детским научным студиям".

На платформе будут размещены научные эксперименты и подборки тематических книг. Таким образом разработчики хотят популяризировать прикладной подход к изучению науки и мотивировать детей развиваться.

На ресурсе будут размещены два типа контента: обучающие видео с экспериментами, опытами и другими интерактивными техниками, а также подборки тематических детских книг от украинских издательств.

Кроме того, платформа будет полезной и для родителей и работников образовательных учреждений. Они быстрей могут найти необходимый интересный материал для малышей.

Ресурс может стать и коммуникационной платформой для издателей. Авторы смогут публиковать свои произведения и сотрудничать с организаторами детских событий, STEM-центрами, родителями, библиотеками и центрами развития.

Напомним, что герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась начать карьеру писательницы и написать собственную детскую книгу. Первая книга Меган Маркл выйдет уже в июне. Называется она "The Bench" ("Скамейка"). В основе книги — стихотворение самой Меган, которое она создала два года назад, когда родила малыша Арчи. Подробнее о книжной новинке читайте в нашем материале.

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