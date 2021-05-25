logo
Русский Українська

BTC/USD

37196.09

ETH/USD

2447.12

LTC/USD

171.46

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение В Украине запустили проект, который будет поощрять детей к чтению - детали
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине запустили проект, который будет поощрять детей к чтению - детали

В Украине разработали проект BOOKMINT's, который будет популяризировать книги и приучать детей к развитию

сегодня, 12:17
Автор:

Кириєнко Анна

В Украине впервые стартовала платформа, которая поможет привлечь детей к чтению и развитию. Об этом сообщает ресурс Amazing Ukraine.

В Украине запустили проект, который будет поощрять детей к чтению - детали

В Украине создали проект, который будет популяризировать книгу среди малышей. Фото: chitalochka-ru

Платформа называется BOOKMINT's. Она была запущена благодаря "Форуму издателей" и "Детским научным студиям".

На платформе будут размещены научные эксперименты и подборки тематических книг. Таким образом разработчики хотят популяризировать прикладной подход к изучению науки и мотивировать детей развиваться.

На ресурсе будут размещены два типа контента: обучающие видео с экспериментами, опытами и другими интерактивными техниками, а также подборки тематических детских книг от украинских издательств.

Кроме того, платформа будет полезной и для родителей и работников образовательных учреждений. Они быстрей могут найти необходимый интересный материал для малышей.

Ресурс может стать и коммуникационной платформой для издателей. Авторы смогут публиковать свои произведения и сотрудничать с организаторами детских событий, STEM-центрами, родителями, библиотеками и центрами развития.

Напомним, что герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась начать карьеру писательницы и написать собственную детскую книгу. Первая книга Меган Маркл выйдет уже в июне. Называется она "The Bench" ("Скамейка"). В основе книги — стихотворение самой Меган, которое она создала два года назад, когда родила малыша Арчи. Подробнее о книжной новинке читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рекомендует ознакомиться с книгами, которые стоит прочитать каждому. Среди них классика, фэнтези и мотивационная литература. Подборку можно найти здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.amazingukraine.pro/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ