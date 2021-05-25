В Украине запустили проект, который будет поощрять детей к чтению - детали

BTC/USD
37196.09
ETH/USD
2447.12
LTC/USD
171.46
USD/UAH
27.55
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
В Украине впервые стартовала платформа, которая поможет привлечь детей к чтению и развитию. Об этом сообщает ресурс Amazing Ukraine.
В Украине создали проект, который будет популяризировать книгу среди малышей. Фото: chitalochka-ru
Платформа называется BOOKMINT's. Она была запущена благодаря "Форуму издателей" и "Детским научным студиям".
На платформе будут размещены научные эксперименты и подборки тематических книг. Таким образом разработчики хотят популяризировать прикладной подход к изучению науки и мотивировать детей развиваться.
На ресурсе будут размещены два типа контента: обучающие видео с экспериментами, опытами и другими интерактивными техниками, а также подборки тематических детских книг от украинских издательств.
Кроме того, платформа будет полезной и для родителей и работников образовательных учреждений. Они быстрей могут найти необходимый интересный материал для малышей.
Ресурс может стать и коммуникационной платформой для издателей. Авторы смогут публиковать свои произведения и сотрудничать с организаторами детских событий, STEM-центрами, родителями, библиотеками и центрами развития.
Напомним, что герцогиня Сассекская Меган Маркл решилась начать карьеру писательницы и написать собственную детскую книгу. Первая книга Меган Маркл выйдет уже в июне. Называется она "The Bench" ("Скамейка"). В основе книги — стихотворение самой Меган, которое она создала два года назад, когда родила малыша Арчи. Подробнее о книжной новинке читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" рекомендует ознакомиться с книгами, которые стоит прочитать каждому. Среди них классика, фэнтези и мотивационная литература. Подборку можно найти здесь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости