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Как будут учиться школьники с 1 сентября - министр образования

Министр образования Сергей Шкарлет убежден, что украинские школьники смогут учиться очно с 1 сентября

сегодня, 10:34
Автор:

Кириєнко Анна

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, как может проходить обучение в школах с 1 сентября 2021 года. Такую информацию он предоставил изданию "РБК-Украина".

Как будут учиться школьники с 1 сентября - министр образования

Как будет проходить обучение в школах с 1 сентября - министр образования. Фото: education.24tv.ua

По словам министра, ученики будут ходить в школу и забудут о дистанционном обучении.

"С сентября вряд ли мы пойдем (на "дистанционку", — ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", — подчеркнул Сергей Шкарлет.

Министр считает, что вероятность перехода на дистанционное обучение с 1 сентября 2021 года зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в условиях пандемии.

Сергей Шкарлет убежден, что впоследствии вакцинация поможет создать коллективный иммунитет и облегчит ситуацию с коронавирусом в Украине.

Также министр рассказал, какой позиции будет придерживаться Министерство образования и науки. Ведомство настаивает на том, чтобы детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы учились очно в обязательном порядке.

Сергей Шкарлет надеется на теплую осень. Поскольку именно резкая смена температур, похолодание провоцируют общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

Напомним, недавно в украинском медиа-пространстве поднялась очередная волна хайпа из-за ошибок в школьных учебниках. На этот раз "досталось" украинскому языку и книге авторства отечественного языковеда Александра Авраменко. Как сообщает один из десятиклассников в соцсети TikTok, на страницах учебника было размещено веб-адрес портала порновидео. Подробности ситуации читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, в каких городах Украины школьники продолжат учиться летом. Перечень можно найти в нашем материале.



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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/sergey-shkarlet-kachestvo-obrazovaniya-vremya-1621769057.html
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