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Обнаружен самый старый многоклеточный организм на Земле

Ученые нашли уникальный организм, которому миллиард лет, и он может оказаться древнейшим на планете

30 апреля 2021, 22:20
Автор:

Светлана Шкурупий

В Шотландском нагорье исследователи обнаружили маленькую окаменелость возрастом один миллиард лет, которая может стать "недостающим звеном" эволюции жизни на планете. 

Обнаружен самый старый многоклеточный организм на Земле

Обнаружен самый старый многоклеточный организм / Фото: University of Sheffield in the UK

Ученые говорят, что эта находка демонстрирует существование двух совершенно разных типов клеток. Она принадлежала древнему организму, находившемуся между одноклеточными и многоклеточными существами. Эта окаменелость может пролить свет на то, как одноклеточные организмы могли превратиться в многоклеточных.

Палеобиолог Чарльз Веллман из Университета Шеффилда отметил, что новый организм, который назвали Bicellum brasieri, очень хорошо сохранился, что даже видна его структура. 

Древняя окаменелость может быть важной частью эволюции жизни на Земле, она поможет выяснить, где развивались конкретные формы жизни. Один из самых больших споров о происхождении жизни заключается в том, возникла ли она в соленых океанах или в пресноводных земных озерах.

"То, что мы видим в Bicellum, является примером такой генетической системы, включающей межклеточное склеивание и разделение, которые могли быть включены в геном животных полмиллиарда лет спустя", — отметил исследователь.

Напомним, что группа американских биологов обнаружила возле острова Феникс — архипелага в Тихом океане, являющегося морским заповедником, бактерии, которых не видит врожденный иммунитет человека. Ученые говорят, что их открытие заставляет по-другому взглянуть на общепринятое убеждение, что иммунитет человека практически универсален и способен распознать любые микроорганизмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что группа ученых из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Германского центра авиации и космонавтики в ходе эксперимента выяснила, что споры черной плесени некоторые время могут существовать на поверхности Марса.


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Источник: https://www.sciencealert.com/ancient-fossil-could-be-the-oldest-multicellular-animal-on-record
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