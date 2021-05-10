logo
Русский Українська

BTC/USD

58392.54

ETH/USD

4153.33

LTC/USD

400.33

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Новолуние с Черной луной 11 мая: кому грозит опасность, а кто - добьется успеха
commentss НОВОСТИ Все новости

Новолуние с Черной луной 11 мая: кому грозит опасность, а кто - добьется успеха

Черная луна способна демонстрировать худшие качества человека

сегодня, 11:16
Автор:

Елизавета Черных

Новолуние в Тельце наступит 11 мая. Как сообщила изданию "РБК-Украина" астролог Арина Артуровна, это станет особенным событием, поскольку Черная Луна соединится с Лилит, которая может оказывать влияние на судьбы людей. 

Новолуние с Черной луной 11 мая: кому грозит опасность, а кто - добьется успеха

Новолуние с Черной луной 11 мая - фото из открытых источников

По словам специалиста, именно в этот период на поверхность могут выйти пороки, эмоции или желания. Не исключено, что в это время усилится жадность, алчность, а также потеряется чувство меры или реальности. 

Главными достоинствами новолуния 11 мая станет творческое вдохновение, а также появление энергии или даже влюбленности. Возможно возникновение новых романтических чувств и усиление интуиции.

Среди недостатков новолуния астролог называет появление тревоги или страхов, кошмарных сновидений или финансовые потери, которые могут произойти из-за жадности. Не исключено обострение отношений с обществом. 

Отмечается, что Черная Луна трактуется астрологами как мощный аспект, который способен демонстрировать худшие качества в человеке. В то же время Лилит может показать истинное лицо натива. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинцы могли увидеть уникальное явление Розового суперлуния в ночь с 26 на 27 апреля в 05:33.

Эксперты говорят, что Розовая Луна полна энергии и под ее влияние можно загадать желания, которые вскоре будут исполнены. Астрономическое явление принесет в дом достаток, успех в делах и укрепит отношения с партнером. 

У всех, кто не успел в апреле понаблюдать за суперлунием, такая возможность будет 26 мая, 4 ноября и 4 декабря. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/lite/stil_zhizni/novolunie-chernoy-lunoy-11-maya-komu-grozit-1620297513.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ