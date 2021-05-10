Новолуние с Черной луной 11 мая: кому грозит опасность, а кто - добьется успеха

Новолуние в Тельце наступит 11 мая. Как сообщила изданию "РБК-Украина" астролог Арина Артуровна, это станет особенным событием, поскольку Черная Луна соединится с Лилит, которая может оказывать влияние на судьбы людей.

Новолуние с Черной луной 11 мая - фото из открытых источников

По словам специалиста, именно в этот период на поверхность могут выйти пороки, эмоции или желания. Не исключено, что в это время усилится жадность, алчность, а также потеряется чувство меры или реальности.

Главными достоинствами новолуния 11 мая станет творческое вдохновение, а также появление энергии или даже влюбленности. Возможно возникновение новых романтических чувств и усиление интуиции.

Среди недостатков новолуния астролог называет появление тревоги или страхов, кошмарных сновидений или финансовые потери, которые могут произойти из-за жадности. Не исключено обострение отношений с обществом.

Отмечается, что Черная Луна трактуется астрологами как мощный аспект, который способен демонстрировать худшие качества в человеке. В то же время Лилит может показать истинное лицо натива.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинцы могли увидеть уникальное явление Розового суперлуния в ночь с 26 на 27 апреля в 05:33.

Эксперты говорят, что Розовая Луна полна энергии и под ее влияние можно загадать желания, которые вскоре будут исполнены. Астрономическое явление принесет в дом достаток, успех в делах и укрепит отношения с партнером.

У всех, кто не успел в апреле понаблюдать за суперлунием, такая возможность будет 26 мая, 4 ноября и 4 декабря.





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