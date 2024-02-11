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Новое открытие ученых вблизи Чернобыля: это может помочь в борьбе с раком

Мутируемые волки из Чернобыльской зоны отчуждения развили некоторую способность противостоять раку.

сегодня, 12:45
Автор:
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Slava Kot
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Волки, живущие в Чернобыльской зоне отчуждения, имеют генетические различия с популяциями волков за пределами этого региона. Облученные радиацией волки могли развить защитные мутации, повышающие их шансы выжить от рака. Это научное открытие может помочь в борьбе с раком.

Новое открытие ученых вблизи Чернобыля: это может помочь в борьбе с раком

Мутированный волк вблизи Чернобыльской АЭС. Фото из открытых источников

Взрыв на Чернобыльской АЭС в 1986 году считается величайшей техногенной катастрофой в истории человечества. Казалось, после взрыва на атомной станции территория превратится в мертвую зону, однако природа смогла адаптироваться к жизни в условиях высокой радиации. В Чернобыльской зоне отчуждения проживают дикие собаки, кабаны, олени, косули, рыси, лошади и даже коровы.

Однако эволюционный биолог из Принстонского университета Кара Лав сосредоточила внимание на изучении чернобыльских волков. Она с командой исследователей отправилась в Чернобыльскую зону в 2014 году. С помощью GPS-ошейников с дозиметрами и анализа крови ученые обнаружили, что волки испытывают в шесть раз большее влияние радиации, чем разрешено для человека.

Ученые утверждают, что у чернобыльских волков изменена иммунная система подобно пациентам, проходящим лучевую терапию от рака. Кроме того, генетический анализ показал, что волки развили некоторую стойкость к раку.

Кара Лав считает, что такие научные исследования могут повлиять на здоровье человека. По словам биолога, полученные данные можно будет использовать для выявления защитных мутаций в геноме, которые повысят шансы людей выжить от рака.

К сожалению, работа Лав замедлилась, ведь ученая не может снова попасть в Чернобыльскую зону, сначала из-за пандемии коронавируса, а теперь из-за полномасштабного вторжения России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые исследовали чернобыльских собак и выявили генетическое отличие у тех, кто живет вблизи места взрыва Чернобыльской АЭС.

Также "Комментарии" писали о 9 неочевидных симптомах рака, которые мы, скорее всего, проигнорируем.



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Источник: https://www.iflscience.com/chernobyls-mutant-wolves-have-evolved-anti-cancer-abilities-72831
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