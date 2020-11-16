Новая опасность: собачьи клещи атакуют людей из-за глобального потепления

Американские исследователи на примере коричневого собачьего клеща продемонстрировали опасность, которая ждет в результате глобального потепления.

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Ученые предупреждают, изменение климата может привести к увеличению количества случаев атаки клещей от домашних любимцев.



Исследователи провели тесты на собачьих клещах, которые переносят бактерии, вызывающие, например, смертельно опасную лихорадку скалистые гор в США. Ученые обнаружили, что когда температура воздуха поднимается, они предпочитают крови людей, чем собачьей. То есть можно сделать вывод, что клещи станут более агрессивными по отношению к людям.

Результаты работы представили на виртуальном собрании Американского общества тропической медицины и гигиены.

"Наши наработки указывают на то, что погода будет становиться жарче, а потому риск со стороны клещей, которые переносят инфекционные болезни", — рассказала ветеринарный врач, доктор, руководитель исследования Калифорнийского университета Лора Бакус. "Мы обнаружили, что при температуре 24-38 °C клещи на 2,5 раза больше выбирают людей, а не животных".

За последние 20 лет наблюдается увеличение случаев заболеваний, которые переносят паразиты. Некоторые из них поддаются лечению, если обратиться за помощью в первые дни укуса клеща.

Среди осложнений от укусов наблюдается повреждение сосудов, воспаление сердца, легких и даже мозга, а также развивается почечная недостаточность.

Исследование демонстрирует как глобальное потепление может увеличить количество заражений опасными клещами, которые до этого практически не обращали внимание на людей. В природе все больше прослеживается связь между изменением климата и его влиянием на здоровье человека.

Также ученые добавляют, что в будущем врачам и ученым следует не просто привыкнуть к этой опасности, но и готовиться к диагностике, лечению и предотвращению риска поражения человека инфекционными клещами.

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