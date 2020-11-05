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Главная Новости Общество события В зоопарке недалеко от Киева родился детеныш жирафа
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В зоопарке недалеко от Киева родился детеныш жирафа

Новорожденный будет некоторое время находиться с мамой в вольере под присмотром

сегодня, 22:01
Автор:

Диденко Светлана

В зоопарке "12 месяцев", что в Киевской области на свет появилось  детеныш жирафа.

В зоопарке недалеко от Киева родился детеныш жирафа

Фото: petlike.me

Руководство зоопарка на своей странице в Facebook сообщает о пополнении в семье жираф. Так у мамы Марии и папы Николая появилось потомство. У новорожденного мальчика так же есть старший брат.

"У нас родилось счастье, вот его первый, невероятный кадр", — сообщают в зоопарке. "Мы очень счастливы и взволнованы"

Стоит добавить, что малышу пока еще не дали имя, поэтому у владельцев зоопарка появились приятные хлопоты.

С фото заметно, что маленький жираф только набирается сил, а потому он будет некоторое время находиться с мамой в вольере под присмотром.

Казалось бы, что рождение детеныша в неволе это настоящее событие, но в отличие от других животных, жирафы прекрасно размножаются в зоопарках. Спаривание обычно происходит в период с июля по сентябрь, беременность протекает 14-15 месяцев. По наблюдениям, в дикой природе жирафы живут примерно 25 лет, в неволе эта отметка может достигать 35 лет.

Под сообщением пользователи поздравляют с рождением жирафа, желают малышей расти здоровым и даже предлагают как его назвать.



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Источник: https://www.facebook.com/12.org.ua/posts/3702716523086540
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