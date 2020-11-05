В зоопарке недалеко от Киева родился детеныш жирафа

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Диденко Светлана
В зоопарке "12 месяцев", что в Киевской области на свет появилось детеныш жирафа.
Фото: petlike.me
Руководство зоопарка на своей странице в Facebook сообщает о пополнении в семье жираф. Так у мамы Марии и папы Николая появилось потомство. У новорожденного мальчика так же есть старший брат.
"У нас родилось счастье, вот его первый, невероятный кадр", — сообщают в зоопарке. "Мы очень счастливы и взволнованы"
Стоит добавить, что малышу пока еще не дали имя, поэтому у владельцев зоопарка появились приятные хлопоты.
С фото заметно, что маленький жираф только набирается сил, а потому он будет некоторое время находиться с мамой в вольере под присмотром.
Казалось бы, что рождение детеныша в неволе это настоящее событие, но в отличие от других животных, жирафы прекрасно размножаются в зоопарках. Спаривание обычно происходит в период с июля по сентябрь, беременность протекает 14-15 месяцев. По наблюдениям, в дикой природе жирафы живут примерно 25 лет, в неволе эта отметка может достигать 35 лет.
Под сообщением пользователи поздравляют с рождением жирафа, желают малышей расти здоровым и даже предлагают как его назвать.
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